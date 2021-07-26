Сегодня отмечается 4 мужских и 1 женские именины.

Именины – это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами, которые отмечают христиане. Нашим небесным покровителем считается тот святой, чья памятная дата ближе всего к нашему дню рождения. Ребенку выбирают имя из списка церковных именин, чтобы святой защищал его.

Ранее УНИАН писал, какие именины в августе отмечает церковь. Из этого календаря можно подобрать имя для новорожденного.

Мужские именины 26 июля

Антон: от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

Юлиан: от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 26 июля

Сара: от древнееврейского имени Сара - "госпожа", "знатная женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова