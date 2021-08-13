В этот день отмечается 18 мужских и 2 женских именин.

День памяти нашего одноименного святого – это важный праздник, когда верующий устанавливает особую духовную связь со своим одноименным святым. Христиане выбирают детям имена из списка именин в день рождения малыша. Тогда одноименный святой или святая будут всю жизнь защищать ребенка и помогать ему. Ранее УНИАН рассказывал, какие церковные праздники в августе отмечают украинцы.

Мужские именины 13 августа

Антон: от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао – "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос – "цветок".

Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен – "мужественный, зрелый".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос – "царский, царственный".

Вениамин: образовано от древнееврейского имени Биньямин – "сын правой руки".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ – "володѣти" (владеть) и "мир" – "повелитель мира".

Вольдемар: образовано от немецких слов waltan – "управлять, властвовать" и maren – "известный, великий", немецкий аналог имени Владимир.

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от георгос – "земледелец", "возделывающий землю".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос – "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф – "Яхве воздаст".

Константин: от латинского слова constans – "постоянный", "стойкий".

Максим: форма римского родового имени Maximus – "величайший".

Николай: от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".

Сергей: происходит от римского родового имени Sergius – "знатный", "высокий".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос – "венок, венец", "корона".

Юрий: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос – "земледелец", "возделывающий землю".

Женские именины 13 августа

Анна: от древнееврейского имени Ханна – "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Елизавета: форма древнееврейского имени Элишеба – "мой Бог – клятва", "почитающая Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова