В этот день отмечаются 11 мужских и 2 женских именин.

В календаре святцев обозначены все дни именин, когда церковь чтит память святых с определенными именами. В день своих именин человек устанавливает особую связь со своим одноименным святым. Чтобы небесный покровитель помогал ребенку по жизни, мальчику или девочке выбирают имя из списка именин за день рождения.

Мужские именины 10 июля 2021 года

Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" – "людской защитник".

Владимир: форма древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) и "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властелин", "правитель" и mærr - "знаменитый" – "славный правитель".

Вольдемар: от немецких слов: waltan - "управлять" и maren - "великий", немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром".

Георгий, Егор: происходит от древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Лука: от латинского lux - "свет".

Мартин: от римского родового имени Martinus - "посвященный Марсу", "принадлежащий богу войны Марсу".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Самсон: образовано от древнееврейского имени Шимшон - "солнце".

Женские именины 10 июля 2021 года

Иванна: женская форма имени Иван (Иоанн), в переводе с древнеиудейского - "помилованная Богом".

Яна: от имени римского бога начал и проходов Януса - "дверь", "начало".

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Автор: Екатерина Пулатова