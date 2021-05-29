В июне 2021 года христиане восточного обряда будут праздновать немало больших праздников, благодаря которым будут, в частности, дополнительные выходные.
Так, в первый месяц лета будет отмечаться Вознесение Господне, которое является одним из двенадцати крупнейших праздников церковного года после Пасхи.
Еще одним значимым праздником июня 2021 года будет Троица. Зеленые праздники, как их еще называют в народе, приходятся на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Перед тем будет не менее важная дата – Троицкая поминальная суббота.
Кроме того, в конце июне начнется Петров пост. Закончится он уже в июле – накануне праздника Петра и Павла.
Православные праздники в июне 2021: календарь
- 1 июня - священномучеников Патрикия Прусского и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена
- 2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия
- 3 июня - Владимирской иконы Божией Матери, равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены
- 4 июня - мученика Василиска, мученика Иоанна (Владимира)
- 5 июня - преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой
- 6 июня - святой блаженной Ксении Петербургской
- 7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предтечи
- 8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея
- 9 июня - праведника Иоанна Русского
- 10 июня - Вознесение Господне, преподобного Никиты исповедника
- 11 июня - святителя Луки, иконы Божией Матери "Споручница грешных"
- 12 июня - преподобного Исаакия исповедника
- 13 июня - апостола от 70-ти Ерма (Ермия)
- 14 июня - праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Агапита Печерского
- 15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора
- 16 июня - мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы
- 17 июня - святителя Митрофана
- 18 июня - Игоревской иконы Божией Матери, блаженного Константина
- 19 июня - Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери
- 20 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского
- 21 июня - День Святого Духа, великомученика Феодора Стратилата
- 22 июня - святителя Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла Белоезерского
- 23 июня - преподобного Силуана Печерского, священномученика Тимофея
- 24 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы и Иконы Божией матери "Достойно есть"
- 25 июня - преподобного Онуфрия Великого
- 26 июня - мученицы Акилины
- 27 июня - пророка Елисея, святителя Мефодия
- 28 июня - Начало Петрова поста
- 29 июня - святителя Тихона
- 30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских
Вас также может заинтересовать:
- День Конституции Украины 2021: дата, история и праздничные выходные
- Выходные на Троицу 2021: сколько дней отдыха будет в Украине
- Праздники в июне: какие события и знаменательные даты будем отмечать в первый месяц лета
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram