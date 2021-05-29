Одними из самых больших праздников июня будут Вознесение Господне и Троица. Также в этом месяце начнется Петров пост.

В июне 2021 года христиане восточного обряда будут праздновать немало больших праздников, благодаря которым будут, в частности, дополнительные выходные.

Так, в первый месяц лета будет отмечаться Вознесение Господне, которое является одним из двенадцати крупнейших праздников церковного года после Пасхи.

Еще одним значимым праздником июня 2021 года будет Троица. Зеленые праздники, как их еще называют в народе, приходятся на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Перед тем будет не менее важная дата – Троицкая поминальная суббота.

Кроме того, в конце июне начнется Петров пост. Закончится он уже в июле – накануне праздника Петра и Павла.

Православные праздники в июне 2021: календарь

1 июня - священномучеников Патрикия Прусского и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена

- священномучеников Патрикия Прусского и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена 2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия

- мучеников Фалалея, Александра и Астерия 3 июня - Владимирской иконы Божией Матери, равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены

- Владимирской иконы Божией Матери, равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены 4 июня - мученика Василиска, мученика Иоанна (Владимира)

- мученика Василиска, мученика Иоанна (Владимира) 5 июня - преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой

- преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой 6 июня - святой блаженной Ксении Петербургской

7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предтечи

8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея

- апостолов от 70-ти Карпа и Алфея 9 июня - праведника Иоанна Русского

- праведника Иоанна Русского 10 июня - Вознесение Господне , преподобного Никиты исповедника

- , преподобного Никиты исповедника 11 июня - святителя Луки, иконы Божией Матери "Споручница грешных"

- святителя Луки, иконы Божией Матери "Споручница грешных" 12 июня - преподобного Исаакия исповедника

- преподобного Исаакия исповедника 13 июня - апостола от 70-ти Ерма (Ермия)

- апостола от 70-ти Ерма (Ермия) 14 июня - праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Агапита Печерского

- праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Агапита Печерского 15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора

- Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора 16 июня - мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы

- мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы 17 июня - святителя Митрофана

- святителя Митрофана 18 июня - Игоревской иконы Божией Матери, блаженного Константина

19 июня - Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери

- Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери 20 июня - День Святой Троицы , Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского

- , Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского 21 июня - День Святого Духа, великомученика Феодора Стратилата

- День Святого Духа, великомученика Феодора Стратилата 22 июня - святителя Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла Белоезерского

- святителя Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла Белоезерского 23 июня - преподобного Силуана Печерского, священномученика Тимофея

- преподобного Силуана Печерского, священномученика Тимофея 24 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы и Иконы Божией матери "Достойно есть"

- апостолов Варфоломея и Варнавы и Иконы Божией матери "Достойно есть" 25 июня - преподобного Онуфрия Великого

- преподобного Онуфрия Великого 26 июня - мученицы Акилины

- мученицы Акилины 27 июня - пророка Елисея, святителя Мефодия

- пророка Елисея, святителя Мефодия 28 июня - Начало Петрова поста

- 29 июня - святителя Тихона

- святителя Тихона 30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских

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Автор: Алина Вишневская