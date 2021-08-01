Ежегодно церковь 2 августа отмечает День Ильи Пророка – ветхозаветного святого, почитаемого на Руси. В давние времена этот день проводили в полевых работах и считали его предвестником осени. По сей день сохранилось множество примет и поверий, связанных с Днем Ильи.
- Что нельзя делать в Ильин день
- Почему нельзя купаться на Илью Пророка
- Что можно делать в День Ильи
- Приметы погоды в День Ильи
Что нельзя делать в Ильин день
Главные запреты этого праздника имеют языческие корни. Святого Илью наши предки считали покровителем грома и молнии. Категорически запрещается сегодня работать на улице в грозу. Лучше вообще не выходить из дома в непогоду, иначе может убить молнией.
В этот день лучше не гневить святого работой. Вместо этого лучше устроить трапезу. 2 августа нельзя впускать в дом в бездомных животных, иначе они превратятся в нечистых зверей. Выгонять домашних зверей на улицу также не стоит. В этот день нельзя ловить рыбу.
Почему нельзя купаться на Илью Пророка
Самый известный запрет этого дня связан с поверьем о том, что в День Ильи оживает подводная нечисть. С этого дня в озерах и реках уже не купаются, чтобы русалки и водяные на дно не утащили. Наши предки считали, что купание в этот день может навлечь болезни.
Такой запрет имеет и природное обоснование. Обычно вода со 2 августа становилась холодной в северных регионах, а южных зацветала.
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Что можно делать в День Ильи
- В этот день можно посещать литургию и праздничный крестный ход.
- Можно устраивать застолья и приглашать всех родственников.
- 2 августа можно собирать ягоды и травы, заготавливать чай и целебные растения.
- Илья Пророк считается покровителем плодородия, поэтому ему можно молиться о пополнении в семье.
- Сегодня можно ухаживать за пчелами и работать на пасеке.
Приметы погоды в День Ильи
- Глухой гром на Илью — к слабым дождям, звонкий — к сильным ливням.
- Сильный дождь в этот день означает, что в следующем году не будет пожаров.
- Если насекомые уже затихли, то будет ранняя осень.
- Кто намокнет под дождем сегодня – будет весь год здоровым.
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