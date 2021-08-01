Праздник Ильи Пророка очень почитается в народе и имеет немало запретов.

Ежегодно церковь 2 августа отмечает День Ильи Пророка – ветхозаветного святого, почитаемого на Руси. В давние времена этот день проводили в полевых работах и считали его предвестником осени. По сей день сохранилось множество примет и поверий, связанных с Днем Ильи.

Что нельзя делать в Ильин день

Главные запреты этого праздника имеют языческие корни. Святого Илью наши предки считали покровителем грома и молнии. Категорически запрещается сегодня работать на улице в грозу. Лучше вообще не выходить из дома в непогоду, иначе может убить молнией.

В этот день лучше не гневить святого работой. Вместо этого лучше устроить трапезу. 2 августа нельзя впускать в дом в бездомных животных, иначе они превратятся в нечистых зверей. Выгонять домашних зверей на улицу также не стоит. В этот день нельзя ловить рыбу.

Почему нельзя купаться на Илью Пророка

Самый известный запрет этого дня связан с поверьем о том, что в День Ильи оживает подводная нечисть. С этого дня в озерах и реках уже не купаются, чтобы русалки и водяные на дно не утащили. Наши предки считали, что купание в этот день может навлечь болезни.

Такой запрет имеет и природное обоснование. Обычно вода со 2 августа становилась холодной в северных регионах, а южных зацветала.

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Что можно делать в День Ильи

В этот день можно посещать литургию и праздничный крестный ход.

Можно устраивать застолья и приглашать всех родственников.

2 августа можно собирать ягоды и травы, заготавливать чай и целебные растения.

Илья Пророк считается покровителем плодородия, поэтому ему можно молиться о пополнении в семье.

Сегодня можно ухаживать за пчелами и работать на пасеке.

Приметы погоды в День Ильи

Глухой гром на Илью — к слабым дождям, звонкий — к сильным ливням. Сильный дождь в этот день означает, что в следующем году не будет пожаров. Если насекомые уже затихли, то будет ранняя осень. Кто намокнет под дождем сегодня – будет весь год здоровым.

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Автор: Екатерина Пулатова