Игра "Тайный Санта" популярна в интернете, а также в рабочих коллективах.

В детстве многие дети на Новый год с нетерпением ждут Деда Мороза с мешком подарком. Сейчас мы уже выросли и перестали верить в сказку. Но есть способ почувствовать на день почувствовать себя Дедом Морозом и обрадовать незнакомца. Для таких целей создана игра "Тайный Санта".

Что такое "Тайный Санта"

"Тайный Санта" – это церемония обмена подарками в период новогодних праздников. Игру можно проводить в семье (тогда родственники дарят подарки друг другу), на работе (обмен подарками между коллегами), по всей стране или даже по миру.

В последних двух случаях обмен подарками происходит анонимно благодаря интернету. Игра позволяет порадовать незнакомого человека недорогим приятным подарком (обычно на сумму не более 50 долларов), и при этом получить подарок самому.

"Тайный Санта": как играть

Все участники игры получают сообщение на электронную почту (или записку, если играют офлайн) с информацией про своего "подопечного": его хобби и предпочтения в подарках, и почтовый адрес. Вы должны выбрать подарок для человека исходя из его вкусов и отправить по указанному адресу.

При этом анкета каждого Санты также будет отправлена кому-то. Таким образом, каждый человек анонимно дарит подарок одному человеку, и одновременно сам получает подарок от другого. Анкеты распределяются между участниками случайным образом с помощью компьютера.

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022В большинстве сервисов игра является анонимной. Хотя личные данные человека используются при отправке подарка. Играть можно по всему миру (но есть шанс, что вам придется отправлять подарок в другой конец мира), или только в пределах своей страны.

Игра базируется на добросовестности участника, ведь можно просто ничего не дарить человеку. Поэтому нет гарантии, что вы получите подарок, если будете учавствовать.

Где можно играть в "Тайного Санту"

Существует множество сайтов в интернете, посвященных этой игре. На таких сайтах человек создает свою анкету участника. В дату начала игры анкеты случайным образом распределяются между участниками и начинается обмен подарками.

Самый крупный флешмоб проводится на портале Reddit. В нем участвуют даже знаменитости, так что есть шанс получить подарок от звезды. Игру также проводят сайты secretsantaorganizer.com, elfster.com, sneakysanta.com, mysanta.ru, mysecretsanta.me, secret-santa.site и многие другие.

"Тайный Санта": что подарить

Если участник, которой выпал вам в жеребьевке, подробно написал свои предпочтения, то проблем с подбором подарков не будет. Однако некоторые люди в своей анкете совсем не указывают личных данных и просят подарить им "что-нибудь".

В таком случае можно сделать универсальный подарок, который порадует почти каждого человека. Это может быть набор сладостей, подарочный сертификат, сувенир из вашего города, набор ароматических свечей или косметики.

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Автор: Екатерина Пулатова