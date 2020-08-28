Третий Спас отмечают в конце августа. Данный праздник имеет несколько названий и связанных с этим традиций.

Ореховый Спас – завершающий из трех летних Спасов. Такое название праздник получил, ведь в это время как раз созревает орешник и можно заниматься его сбором и заготовкой.

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Этот Спас также еще имеет названия Третий, Хлебный, Нерукотворный или Спас на холсте. Третьим его называют, так как он является последним из трех Спасов. Название Хлебный Спас праздник получил, поскольку в этот день принято печь хлеб из зерна первого урожая.

В целом церковный праздник установлен в честь перенесения в 944 году из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Этот образ образовался на холсте после того, как Иисус Христос, умывшись, вытер им лицо. Отсюда происходят названия Нерукотворный Спас и Спас на холсте.

Когда в 2020 году отмечаем Ореховый Спас

Третий Спас имеет постоянную дату празднования. Так, ежегодно его отмечают в один и тот же день – 29 августа. Ему предшествуют два других Спаса – Медовый и Яблочный.

Соответственно, в текущем году празднование Хлебного Спаса приходится на ближайшую субботу.

Обычаи празднования Третьего Спаса

Хлебный Спас – своеобразное прощание с летом и подготовка к осени. В связи с этим существует древняя поговорка: "Первый Спас – на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, третий Спас – на зеленых горах полотна продают".

В этот день принято печь первый хлеб из зерна нового урожая, а из созревших орехов – делать целебную настойку на зиму. Ветки орешника, в свою очередь, используют для банных веников. В народе верили, что банный веник, изготовленный из орешника на Ореховый Спас, может вылечить человека от любого недуга.

Традиционно на Третий Спас люди идут с утра в церковь, чтобы освятить летние дары: хлеб, яблоки, виноград и орехи. Конечно же, на праздничном столе в этот день обязательно должен быть свежеиспеченный хлеб и орехи.

Кроме того, 29 августа люди старались почистить колодцы и освятить воду. А еще на этот Спас ходят в баню и парятся там с ореховыми вениками.

Что запрещено делать на Хлебный Спас

В Третий Спас нельзя ссориться, ругаться и желать кому-то зла, ведь считается, что все лихое вернется с тройной силой.

Не стоит в этот день отказывать бедным и путешественникам в еде и милостыне.

Также в этот праздник лучше не заниматься тяжелой физической работой. В целом Ореховый Спас следует проводить нешумно и с молитвой.

Приметы и поверья 29 августа

В день Третьего Спаса люди издавна наблюдали за различными явлениями, делая прогнозы на погоду и будущий урожай. Основными приметами дня являются следующие:

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Журавли полетели на юг – Покров (14 октября) будет морозным.

Если начался дождь с грозой - осень будет теплой.

Чем больше орехов собрать на третий Спас, тем больше будет урожай зерна в следующем году.

Чтобы отвести от себя порчу, надо было съесть первый орех самому, а второй отдать первому попавшемуся человеку.

Каким будет на вкус первый орех, таким будет и предстоящий год: спелый и сладкий орех – к большой любви, недозрелый – к важному известию, гнилой – к беде, а горький – сулит проблемы.

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Автор: Алина Вишневская