Красивая елка, вкусные блюда на столе, приятная компания и подарки. Это все неотъемлемые атрибуты рождественских праздников. Однако неудачный презент может испортить настроение или запомниться своей неуместностью на всю жизнь.
Недавно в американской соцсети Reddit все желающие могли поделиться своим опытом получения бессмысленной вещи на праздник в сообщении "что такое "...серьезно?"подарок, который ты открыл в это Рождество?". Некоторые истории просто поражают своей глупостью.
Фото в рамке
"Мои бабушка и дедушка подарили моим родителям фотографию случайного маленького мальчика в рамке, и до сих пор никто не знает, кто это", - написал один пользователь.
Инструмент для измерения размера обуви
"Мне подарили инструмент для измерения размера обуви. Будто цельнометаллический, который можно увидеть в обувном магазине", - отметил другой участник темы.
Кормушка для птиц
Среди странных презентов была и кормушка.
"Кормушка для птиц из семян. Интересно, какой смысл в этом подарке? Разработчики хотели, чтобы птицы сами же ее съели?"- написал пользователь.
Торт, вызывающий аллергию
Но были еще курьезы со съедобными подарками.
"Моя мама приготовила ананасовый торт на десерт и сказала, что он мой любимый... Но у меня аллергия на ананас," - сообщила девушка.
Зубы мудрости
Но следующая история еще более удивительна.
"Первый подарок, который я открыл, сказал, что он от моей мамы. Там была небольшая шкатулка, в которой я нашел четыре корня. Моя сестра начинала нервничать, потому что это были ее зубы мудрости", - поделилась девушка.
Также юзеры писали о зубной пасте для отбеливания, пяти нарезках для сыра, трех одинаковых графинах или наборе алкоголя для того, кто уже давно не употребляет его.
Советов, конечно, в этом обсуждении фолловеры не дают, однако большинство считает, что лучше заранее спросить о предпочтениях или желаниях, чем потерпеть фиаско с подарком.