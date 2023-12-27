Время подарков только началось, главное в этом деле не ошибиться.

Красивая елка, вкусные блюда на столе, приятная компания и подарки. Это все неотъемлемые атрибуты рождественских праздников. Однако неудачный презент может испортить настроение или запомниться своей неуместностью на всю жизнь.

Недавно в американской соцсети Reddit все желающие могли поделиться своим опытом получения бессмысленной вещи на праздник в сообщении "что такое "...серьезно?"подарок, который ты открыл в это Рождество?". Некоторые истории просто поражают своей глупостью.

Фото в рамке

Видео дня

"Мои бабушка и дедушка подарили моим родителям фотографию случайного маленького мальчика в рамке, и до сих пор никто не знает, кто это", - написал один пользователь.

Инструмент для измерения размера обуви

"Мне подарили инструмент для измерения размера обуви. Будто цельнометаллический, который можно увидеть в обувном магазине", - отметил другой участник темы.

Кормушка для птиц

Среди странных презентов была и кормушка.

"Кормушка для птиц из семян. Интересно, какой смысл в этом подарке? Разработчики хотели, чтобы птицы сами же ее съели?"- написал пользователь.

Торт, вызывающий аллергию

Но были еще курьезы со съедобными подарками.

"Моя мама приготовила ананасовый торт на десерт и сказала, что он мой любимый... Но у меня аллергия на ананас," - сообщила девушка.

Зубы мудрости

Но следующая история еще более удивительна.

"Первый подарок, который я открыл, сказал, что он от моей мамы. Там была небольшая шкатулка, в которой я нашел четыре корня. Моя сестра начинала нервничать, потому что это были ее зубы мудрости", - поделилась девушка.

Также юзеры писали о зубной пасте для отбеливания, пяти нарезках для сыра, трех одинаковых графинах или наборе алкоголя для того, кто уже давно не употребляет его.

Советов, конечно, в этом обсуждении фолловеры не дают, однако большинство считает, что лучше заранее спросить о предпочтениях или желаниях, чем потерпеть фиаско с подарком.

Вас также могут заинтересовать новости: