Православные верующие ежегодно выделяют особый день, чтобы почтить память усопших родственников.

Согласно христианской традиции, каждый год Дмитриевская родительская суббота наступает незадолго до дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В 2021 году событие выпадает на 6 ноября. УНИАН расскажет, что нужно делать в этот день.

Родительская суббота в ноябре - история праздника

Первые сведения о таком событии датируются XIV веком. После Куликовской битвы князь Дмитрий Донской, который был в восторге от святого Дмитрия Солунского и считал его своим покровителем, призвал христиан ежегодно чтить память 250 000 воинов, погибших в бою за родину.

Чуть позже Димитриевская родительская суббота стала всеобщим днем поминовения и православные вспоминали не только убитых солдат, но и всех погибших христиан. С тех пор в этот день в церквях проводят заупокойные службы, а люди ездят на могилы к своим родственникам.

Историк и религиовед Игорь Козловский говорит:

Традиционно в этот день люди составляют пожертвование - продукты, традиционно хлеб, муку, и потом раздают бедным, нуждающимся, в детские дома. Можно прийти на кладбище. Там также молитва. И также оставляют пищу, хотя христиане считают, что это не христианский элемент, а остаток от язычников. Поэтому христиане говорят, что лучше молиться, свечу зажечь. Но вы знаете наших людей. Они там и водку пьют, и едят и т.д., хотя это не христианское.

Можно убирать на кладбище, если это необходимо, но традиционно в Дмитриевскую субботу не убирают, а делают это до того дня. Это день, когда чтят память об умерших.

Димитриевская родительская суббота - как поминать и что делать

Каждый год в субботу перед днем памяти Дмитрия Солунского в храмах читают панихиды по усопшим. Идти на службу можно не только в субботу, а накануне - вечером в пятницу, предварительно написав дома записку с именем покойного.

Читайте также3 ноября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьВ качестве подношения можно взять с собой в церковь постные блюда или отдельные продукты: хлеб, крупы, печенье, овощи или фрукты. Еще одна традиция праздника - обязательно подавать милостыню нищим и просить, чтобы они молились за упокой души человека.

После богослужения нужно поехать на кладбище, чтобы навестить своих родных, убрать на могиле, поставить цветы. Вечером нужно приготовить главное блюдо дня - кутью и собраться всей семьей за поминальным столом.

Димитриевская родительская суббота - что нельзя делать в этот день

В этот день категорически запрещено говорить плохо о покойниках - вспоминать можно только хорошее. Несмотря на устоявшуюся традицию у многих украинцев, поминать усопшего алкоголем нельзя, приносить мясо и спиртное в церковь - тоже. Единственное исключение - кагор.

Воздержитесь от шумных вечеринок, веселья и проведения крупных торжеств - на Дмитриевскую субботу это считается грехом. Церковь считает, что скорбеть, плакать и лить слезы тоже не нужно, так как покойной душе нужна ваша искренняя молитва, а не горе.

Если на поминальную субботу поедете на кладбище, ни в коем случае не распивайте там алкоголь. Купленное угощение нужно принести в храм, как пожертвование, или раздать по дороге людям.

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Автор: Кристина Кащавцева