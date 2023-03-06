6 марта в мире отмечают Международный день зубного врача. Эта дата была выбрана не случайно - 6 марта 1790 года миру была представлена первая бормашина. Создал ее лечащий врач Джорджа Вашингтона Джон Гринвуд : он приспособил колесо от вращающегося колеса прялки к сверлильной машине. И с помощью этого устройства врач изготовил четыре протеза для президента. Такой бормашиной пользовались более ста лет, а в 1907 году у нее появился электропривод.
Международный день зубного врача изначально отмечался в США, но с годами традиция поздравлять дантистов в этот день вышла за пределы Северной Америки. Кроме Международного дня зубного врача, в мире 9 февраля отмечают Международный день стоматолога 2023.
УНИАН подготовил красивые пожелания и открытки с Днем зубного врача, чтобы вы могли тоже поздравить своего любимого специалиста.
С Днем зубного врача 2023 - открытки, стихи и поздравления в прозе
Сегодня день зубных врачей,
А значит нам пора
Поздравить горячо скорей
Вас с праздником добра -
Всегда поможете в беде,
Спасибо за ваш труд!
Пусть на работе и в семье
Успех и счастье ждут!
Несете радость людям всем,
И честно говоря,
Улыбок больше на земле
Лишь вам благодаря!
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Поздравляю с Международным днём зубного врача. Пусть каждое дело в жизни стоит у верного истока, пусть никогда не станет под сомнение твой профессионализм, пусть каждый клиент будет доволен работой мастера, пусть твою личность окружает уважение и счастье, пусть на душе всегда будет спокойно и легко.
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Всех зубных врачей сегодня
Поздравляю я сердечно,
Благодарность за улыбки
Вам, конечно, бесконечна.
Счастья, радости, здоровья
Пожелать хочу сейчас,
Вам спасибо за работу,
В деле вы, бесспорно, класс.
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Уважаемый и любимый зубной врач! Поздравляем тебя с международным профессиональным праздником! Желаем, чтобы те, кото ты полечил, уже никогда не приходили опять, потому что твое лечение очень эффективно и качественно! Желаем уважения и восхищения от пациентов, признания от начальства, любви родных и близких людей! Пусть все будут здоровы, красивы, с белоснежными чарующими улыбками! Света тебе и радости, здоровья и удачи, любви и гармонии в жизни!
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Спасибо вам врачи зубные,
За неустанный, важный труд,
Пусть ваши руки золотые,
Здоровье гражданам несут!
Спасибо за улыбки наши,
Что так сияют и влекут -
И, дай вам бог любви и счастья,
Пусть дни веселые бегут!
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Поздравляю с Международным днём зубного врача. Желаю, чтобы пациенты не боялись, чтобы инструменты не ломались, чтобы каждый вылеченный зуб отмечался достойной высокой зарплатой. Терпения тебе и здоровья, смелости и уверенности, упорства и профессионализма, удачи и возможностей для собственных планов, желаний и идей.
***
Врач зубной не так уж страшен,
Как считают все вокруг,
В бой вступает он отважно
И спасает каждый зуб!
Чтоб улыбка засияла
Ярче солнышка весной,
Боль зубная быстро спала,
В дёснах наступил покой.
Я успехов пожелаю
В непростом этом труде,
Пусть все люди уважают
И стремятся лишь к тебе!
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Поздравляю с Международным днём зубного врача и от всей души желаю чудесного и доброго мира с яркими и здоровыми улыбками. Пусть клиенты не кричат, пусть работа не раздражает, пусть достаток с каждым днём растёт, пусть счастье будет чистым, светлым и безупречным, как улыбка голливудской звезды.
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Быть зубным врачом непросто -
Можно палец потерять,
Если кто-то с болью острой
Станет зубы вдруг сжимать.
Ты не робкого десятка,
И тебя не напугать.
Устраняешь без остатка
Боль, что стала досаждать.
Уваженье, безусловно,
Пусть в работе тебя ждёт.
А ещё успех огромный
Это дело принесёт!
***
Дел зубных ты славный мастер,
Поздравляю в праздник твой.
Людям даришь ты улыбки -
Это путь твой непростой.
Пожелаю я здоровья,
Пробуй жизнь всегда на зуб,
Фарт на добрые подарки
Пусть не будет с тобой скуп.
***