6 марта отмечается Международный день зубного врача.

6 марта в мире отмечают Международный день зубного врача. Эта дата была выбрана не случайно - 6 марта 1790 года миру была представлена первая бормашина. Создал ее лечащий врач Джорджа Вашингтона Джон Гринвуд : он приспособил колесо от вращающегося колеса прялки к сверлильной машине. И с помощью этого устройства врач изготовил четыре протеза для президента. Такой бормашиной пользовались более ста лет, а в 1907 году у нее появился электропривод.

Международный день зубного врача изначально отмечался в США, но с годами традиция поздравлять дантистов в этот день вышла за пределы Северной Америки. Кроме Международного дня зубного врача, в мире 9 февраля отмечают Международный день стоматолога 2023.

УНИАН подготовил красивые пожелания и открытки с Днем зубного врача, чтобы вы могли тоже поздравить своего любимого специалиста.

Видео дня

С Днем зубного врача 2023 - открытки, стихи и поздравления в прозе

Сегодня день зубных врачей,

А значит нам пора

Поздравить горячо скорей

Вас с праздником добра -

Всегда поможете в беде,

Спасибо за ваш труд!

Пусть на работе и в семье

Успех и счастье ждут!

Несете радость людям всем,

И честно говоря,

Улыбок больше на земле

Лишь вам благодаря!

***

Поздравляю с Международным днём зубного врача. Пусть каждое дело в жизни стоит у верного истока, пусть никогда не станет под сомнение твой профессионализм, пусть каждый клиент будет доволен работой мастера, пусть твою личность окружает уважение и счастье, пусть на душе всегда будет спокойно и легко.

***

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Всех зубных врачей сегодня

Поздравляю я сердечно,

Благодарность за улыбки

Вам, конечно, бесконечна.

Счастья, радости, здоровья

Пожелать хочу сейчас,

Вам спасибо за работу,

В деле вы, бесспорно, класс.

***

Уважаемый и любимый зубной врач! Поздравляем тебя с международным профессиональным праздником! Желаем, чтобы те, кото ты полечил, уже никогда не приходили опять, потому что твое лечение очень эффективно и качественно! Желаем уважения и восхищения от пациентов, признания от начальства, любви родных и близких людей! Пусть все будут здоровы, красивы, с белоснежными чарующими улыбками! Света тебе и радости, здоровья и удачи, любви и гармонии в жизни!

***

Спасибо вам врачи зубные,

За неустанный, важный труд,

Пусть ваши руки золотые,

Здоровье гражданам несут!

Спасибо за улыбки наши,

Что так сияют и влекут -

И, дай вам бог любви и счастья,

Пусть дни веселые бегут!

***

Поздравляю с Международным днём зубного врача. Желаю, чтобы пациенты не боялись, чтобы инструменты не ломались, чтобы каждый вылеченный зуб отмечался достойной высокой зарплатой. Терпения тебе и здоровья, смелости и уверенности, упорства и профессионализма, удачи и возможностей для собственных планов, желаний и идей.

***

Врач зубной не так уж страшен,

Как считают все вокруг,

В бой вступает он отважно

И спасает каждый зуб!

Чтоб улыбка засияла

Ярче солнышка весной,

Боль зубная быстро спала,

В дёснах наступил покой.

Я успехов пожелаю

В непростом этом труде,

Пусть все люди уважают

И стремятся лишь к тебе!

***

Поздравляю с Международным днём зубного врача и от всей души желаю чудесного и доброго мира с яркими и здоровыми улыбками. Пусть клиенты не кричат, пусть работа не раздражает, пусть достаток с каждым днём растёт, пусть счастье будет чистым, светлым и безупречным, как улыбка голливудской звезды.

***

Быть зубным врачом непросто -

Можно палец потерять,

Если кто-то с болью острой

Станет зубы вдруг сжимать.

Ты не робкого десятка,

И тебя не напугать.

Устраняешь без остатка

Боль, что стала досаждать.

Уваженье, безусловно,

Пусть в работе тебя ждёт.

А ещё успех огромный

Это дело принесёт!

***

Дел зубных ты славный мастер,

Поздравляю в праздник твой.

Людям даришь ты улыбки -

Это путь твой непростой.

Пожелаю я здоровья,

Пробуй жизнь всегда на зуб,

Фарт на добрые подарки

Пусть не будет с тобой скуп.

***

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