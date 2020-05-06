6 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 мая – 126-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 239 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 6 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день против диеты.

В Украине празднуют День пехоты, на Кипре – Праздник цветов, в США - День медсестер, День благодарности туристам, День напитков, День блинчиков «Сюзетт», в Болгарии - День храбрости, в Турции - Праздник встречи весны, или Хедерлез, на Ямайке - День учителя, в Ливане, Сирии, Габоне - День мучеников.

Памятные даты 6 мая, годовщины и события

В 1626 году голландский колонист Петер Минёйт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.

Читайте такжеВыходные в мае: когда украинцев снова ждет три дня отдыха подрядВ 1833 году в США был произведен первый стальной плуг.

В 1872 году в Англии был учрежден футбольный Кубок.

В 1902 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном близ Рангуна и потерпело крушение судно «Каморта» («Camorta») под флагом Великобритании; число погибших составило 655 человек.

В 1950 году знаменитая в будущем американская актриса, а на то время 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова.

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш (о его строительстве говорили еще в 19 веке). В целом, на строительство евротоннеля, как его еще называют, было затрачено около 10 миллиардов фунтов, причем проектная стоимость была превышена на 80 процентов. По мнению экспертов, срок его окупаемости может превысить 1000 лет. Протяженность тоннеля под Ла-Маншем - 51 км, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Автомобильный транспорт преодолевает тоннель в вагонах специальных поездов Eurotunnel Shuttle. При этом водители и пассажиры авто не покидают своих транспортных средств. Процедура погрузки машин в вагон занимает не более восьми минут. Поезда находятся в тоннеле от 20 до 35 минут, весь путь занимает 2 часа 15 минут. Кстати, тоннель под Ла-Маншем не является самым протяженным железнодорожным тоннелем - лишь третье место. Второе место у японского тоннеля «Сэйкан», соединяющего острова Хонсю и Хоккайдо, длина которого 53,85 км. А самым длинным в мире является Готардский железнодорожный тоннель в швейцарских Альпах - 57 км.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 мая чтит память святого Юрия, или Георгия Победоносца – защитника и покровителя всех страждущих, а также домашних животных. С этого дня начинались активные полевые работы. На поля, которые были засеяны ранее, верующие выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Кроме того, особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Нужно было выйти на луг и покататься по траве. Считалось, что это придаст сил и здоровья. В этот день особо почитали пастухов – их считали главными помощниками святого Юрия, угощали вкусными блюдами, дарили подарки, деньги. А чтобы призвать дождь на поля, принято было облить пастуха водой.

Что сегодня нельзя делать

Запрещалось что-либо делать из шерсти - даже просто брать в руки шерстяные нитки. Женщины старались даже не смотреть в их сторону. Люди боялись, что волки много овец утащат. Женщины в этот день не расчесывали волосы и не стригли. Верили, если расчесать волосы или подстричь на святого Юрия, то будут они слабыми и начнут выпадать.

Приметы на 6 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- буря – будет мокрое лето;

- закуковала кукушка – жди плохой урожай;

- много майских жуков - лето будет хорошее, не очень дождливое;

- одуванчики закрываются – будет похолодание.

6 мая именины

Именины у Анатолия, Александры, Георгия и Ивана.