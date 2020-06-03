3 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

3 июня – 154-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 211 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 3 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день велосипеда, День рождения парашюта, Международный день бега, Всемирный день косолапости.

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Памятные даты 3 июня, годовщины и события

3 июня 1785 года «родился» парашют – французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал свое «детище» в Лондоне. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Она приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел очередной эксперимент - с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Это произошло 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

В 1789 году шотландский путешественник Александр Маккензи открыл реку в Канаде, названную его именем - Маккензи.

В 1837 году под Лондоном был открыт первый в мире ипподром для заездов с препятствиями.

В 1970 году был синтезирован первый искусственный ген.

3 июня 2004 года в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа «Немо». Его глубина составляет 33 метра.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 июня чтит память равноапостольной царицы Елены Константинопольской. В народе день назвали Елена - Длинные льны. Постепенно в это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины и маргариток. Появлялись и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовники.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещалось девушкам плести косы. Считалось, что если волос коснется Елена, то пряди станут такими же, как лен – мягкими и длинными.

Приметы на 3 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- рябина обильно зацвела – будет хороший урожай льна;

- дождь с грозой - осенью также часто будут осадки;

- вечером кузнечики стрекочут без остановки – будет хорошая погода.

3 июня именины

Именины у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Кассиана, Михаила и Ярослава.

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