Чаще планируют дарить подарки мужчины, младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

55% опрошенных украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Соцгруппой "Рейтинг" 6-8 февраля 2021 года.Читайте такжеКак отметить День святого Валентина - идеи для празднования, подарка и угощений

За последние два года этот показатель - планирующих дарить подарки - несколько вырос (с 49% в 2019 до 55%).

В то же время 43% не планируют преподносить кому-либо презенты в этот февральский праздник.

Чаще планируют дарить подарки мужчины, младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

Опрос был проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

День святого Валентина: традиции праздника

14 февраля в День святого Валентина влюбленные по всему миру дарят друг другу валентинки, делают подарки и говорят слова любви.

Так, в Японии на День Валентина девушки дарят парням домашний шоколад и шоколадные конфеты.

Во Франции принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи. В США в этот день влюбленные дарят друг другу коробку конфет в форме сердца. В Дании валентинки делают в форме бумажной снежинки, а внутрь вкладывают подснежники.

В Эстонии валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам. На Филиппинах праздник отмечают целую неделю - гуляют свадьбы, устраивают фотосессии и застолья.

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Автор: Ольга Робейко