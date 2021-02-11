14 февраля в День святого Валентина влюбленные по всему миру дарят друг другу валентинки, делают подарки и говорят слова любви. Существует несколько легенд о происхождении праздника любви.

История праздника

По одной из гипотез, День влюбленных восходит к луперкалиям Древнего Рима - пастушьим праздникам плодородия, которые отмечались 15 февраля. В этот день римляне приносили в жертву животных, снимали с них шкуры и ходили по городу, ударяя встречных женщин бичами из быков. Считалось, что так у женщины будут легкие роды. В конце торжества все раздевались. Папа Римский запретил луперкалии и вскоре это торжество заменил светский День влюбленных.

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняДругая версия происхождения праздника связана с легендой о святом Валентине. Согласно ей, римский император Клавдий II запретил женщинам выходить замуж за военных, а воинам - жениться, поскольку считал, что брак мешает боевому духу.

Вопреки указу молодой священник Валентин тайно венчал возлюбленных. За это его посадили в тюрьму и приговорили к казни. В заключении святой Валентин познакомился с красивой дочерью надзирателя Юлией. Перед казнью он написал ей любовное письмо с подписью "Твой Валентин". Его казнь произошла 14 февраля 269 года.

Считается, что в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с XIII столетия, в США — с 1777 года. В Российской империи отмечали День Валентина несмотря на недовольство православной церкви. Праздник был популярен у дворян. В этот день устраивали балы. На балу мужчины писали имена присутствующих дам и складывали в одну шляпу, а женщины в другую клали листы с именами кавалеров. После этого тянули наугад записки из шляп. Образовавшаяся пара должна танцевать вместе весь вечер.

Традиции Дня святого Валентина в разных странах

В Японии на День Валентина девушки дарят парням домашний шоколад и шоколадные конфеты. Дарить покупной шоколад считается неприличным - его обязательно нужно растопить дома и приготовить своё угощение. Эта традиция так прижилась, что многие женщины дарят мужчинам шоколад из вежливости, а не для выражения чувств - коллегам, начальникам и одногруппникам.

Во Франции принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи. В США в этот день влюбленные дарят друг другу коробку конфет в форме сердца, где должны быть белые и красные конфеты. В Дании валентинки делают в форме бумажной снежинки, а внутрь вкладывают подснежники.

В Эстонии в этот день чествуют не только романтическую любовь, но и семейную. Валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам. На Филиппинах праздник отмечают целую неделю - гуляют свадьбы, устраивают фотосессии и застолья. Бедные молодожены могут устроить свадьбу в этот период бесплатно за счет местного самоуправления.

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Автор: Екатерина Пулатова