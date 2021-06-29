Событие этого дня считается знаковым для всех научных деятелей, но особенно трепетно к нему относятся те, чья профессиональная деятельность связана с химией, физикой, медициной, экономикой и литературой.

Сама процедура вручения премии считается традицией Швеции, но известность она приобрела во всем мире.

Нобелевская премия - история основания награды

Альфред Бернхард Нобель всю жизнь накапливал средства и не особо стремился их тратить. В итоге перед смертью на его счетах образовалась внушительная сумма денег, полученная в результате изобретений и открытий ученого. Нобель несколько раз переписывал завещания, последнее из них было написано в 1895 году в Париже.

В нем было указано, что состояние, которое на данный момент принадлежит изобретателю, нужно перевести в ликвидные ценности и поместить в банк. Доходами от вложений должна распоряжаться определенная организация. Фонд, суть деятельности которого будет направлена на поощрение и премирование выдающихся научных деятелей.

Причина такого нестандартного поступка Нобеля - статья о его собственной смерти, заголовки которой пестрили во всех газетах. Журналисты мало того, что перепутали Альфреда с его старшим братом, так ещё и назвали ученого «Динамитным королем», «Кровавым миллионером», «Торговцем смертью».

Нобель захотел совершить благородный поступок, чтобы в истории он остался не только, как изобретатель взрывчатки.

Как получить Нобелевскую премию

Читайте такжеИменинники 29 июня: какое имя выбрать для ребенка и у кого именины сегодняНаграду выдают за существенные достижения в области химии, физики, медицины, экономики или литературы. За какие-либо достижения в сфере математики её получить нельзя - это известный факт. Существует версия, что Нобель не включил «царицу наук» в перечень, так как считал, что профессиональная деятельность должна приносить пользу человечеству, а математика навсегда останется просто «упражнениями для ума».

Лауреаты Нобелевской премии: молодые или пожилые, женщины или мужчины

Счастливыми обладателями награды становятся люди разного возраста. Самым молодым лауреатом в 2015 году стала Малала Юсуфзай, получившая Премию мира в возрасте 17 лет. Самый пожилой лауреат - Леонид Гурвич, которому вручили премию по экономике в 2007 году. На тот момент кандидату было 90 лет.

Женщин среди награжденных меньше, чем мужчин. Общее число получивших премию - 46 человек. Учитывая то, что Мария Склодовская Кюри была награждена 2 раза - по химии и по физике.

Отказаться нельзя принять - запятую поставьте сами

Несмотря на престиж Нобелевской премии и абсолютную гарантию всемирной известности и почета для тех, кто её получил, были люди, не пожелавшие пополнять список награжденных.

К примеру, Жан-Поль Сартр - писатель из Франции - в 1964 году отказался от премии, так как категорически не признавал никаких официальных наград. А советский поэт Борис Пастернак согласился принять награду, но под давлением властей добровольно передумал.

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Автор: Кристина Кащавцева