В день Пантелеймона Целителя просят исцеления от всяких болезней.

9 августа - день Пантелеймона Целителя. Этот святой особо почитаем и считается покровителем врачей, больных и военных, поэтому у него часто просят за здоровье раненных. Как правильно помолиться святому и какую молитву прочесть перед иконой - рассказываем в материале.

День святого Пантелеймона Целителя - история великомученика

Пантелеймон родился и жил в III веке в Никомедии, при рождении его имя было Пантолеон. Его отец был богатым язычником, а мать - христианкой. Она хотела воспитать сына также в христианских традициях, но рано ушла из жизни. Поэтому Пантолеон пошел в языческую школу, а позже выучил врачебное дело и стал лечить людей - бесплатно. Вскоре он познакомился с христианином Ермолаем, которого преследовали язычники. Ермолай рассказал врачу о христианстве и Пантолеон решил креститься - стал Пантелеймоном. В житии святого рассказывается, что произошло это после того, как он воскресил умершего от укуса змеи мальчика.

Пантелеймон продолжил лечить людей, но так как делал это бесплатно, то другие нанесли до него императору Максимиану. Тот вызвал врача, и Пантелеймон, чтобы доказать силу своей веры, предложил устроить соревнование с языческими жрецами: кто из них вылечит неизлечимо больного. Силой молитвы это сделал Пантелеймон, и после этого многие приняли христианскую веру. Правитель в гневе приказал святого пытать и бросить с камнем в море - но целитель остался невредим. Дикие звери тоже его не тронули и святого привязали к дереву, чтобы казнить. Но меч тоже не принес ему вреда - казнить его смогли, лишь когда Пантелеймон сам попросил. В житие сказано, что из его ран вместо крови текло молоко, а на оливковом дереве, к которому привязали святого, тут же появились плоды. Погиб целитель в 30 лет.

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По нынешнему церковному календарю его память почитают 9 августа, но с переходом на новоюлианский календарь вспоминать будут 27 июля.

Молитва в день святого Пантелеймона Целителя - как правильно просить о здоровье

Частицы мощей святого есть во многих храмах в мире. Глава Пантелеймона находится на Афоне, в Пантелеймоновом монастыре, а в Мадриде, в монастыре Преображения Господня хранится кровь святого - одна из самых почитаемых святынь. Целый год она находится в твердом состоянии и лишь в день памяти святого по григорианскому календарю (27 июля) сама по себе становится жидкой.

Традиционно святому Пантелеймону молятся о крепком здоровье и верят, что он может излечить все болезни, не только физические, но и душевные. Священнослужители напоминают, что наравне с молитвой к святому нужно обращаться и к Иисусу Христу, так как именно он – начало и конец. Святой же – это проводник нашей молитвы и проситель за нас перед Богом.

Еще одно важное условие молитвы - это смирение. Неправильно просто зайти в церковь, поставить свечу святому Пантелеймону, и развернувшись, уйти. Помните о том, что "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". Просите - и будет дано по вере вашей.

На иконах целителя Пантелеймона изображают с небольшим ларцом в левой руке и ложечкой в правой - для каждого просящего у него свое лекарство.

Молитва Пантелеймону о здравии и исцелении

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Что нельзя делать в день святого Пантелеймона

В день Пантелеймона не так много запретов, но строгих:

нельзя ругаться, злиться, сквернословить, думать о плохом - этот запрет относится и к другим дням;

нельзя отказывать в помощи нуждающимся;

запрещено работать и заниматься любым физическим трудом - лучше посвятите это время молитве.

В день Пантелеймона святому молятся и ставят свечу за раненных военных - искренняя молитва способна исцелить даже самого тяжелобольного. Также в этот день принято собирать целебные травы и готовить пирожки с молодой капустой - их следует раздать малоимущим и угостить ими больных.

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