День строителя отмечается во второе воскресенье августа - в 2022 году это 14 число.

Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается День строителя. В этом году праздник приходится на 14 августа. Строитель – это важная и опасная профессия. Благодаря их труду мы живем в теплом доме и работаем в уютном офисе.

14 августа отмечается ещё один профессиональный праздник - День ветеринара, а православные верующие сегодня празднуют Медовый Спас.

День строителя – история праздника

День строителя – этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Традиции строителей

Одним из известных посвящений в строители является следующая традиция: молодой работник должен откусить кусок хлеба с солью, подержать руки над чашей с огнем, а также одеть каску и пройти "испытание" кирпичом.

Некоторые строители любят вешать обереги над входом в дом. Оберегом может служить монета или зерна. Часто о первую плиту разбивают бутылку шампанского.

Среди славянских народов считалось, что лучший день для начала возведения нового дома – вторник или четверг. Также было очень важно выбрать правильное место для будущего строительства. Ни в коем случае нельзя было строить на перекрестке или пересечении дорог, а особенно на месте могилы или чьей-то гибели.

Также строители того времени не любили строить рядом с бузиной, так как считали, что жизнь рядом с этим растением будет горькой.

Поздравления с Днем строителя в стихах

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли.

Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!

***

С Днем строителя тебя я поздравляю!

Проектов много прибыльных желаю.

Рабочие чтоб ― сплошь профессионалы,

И качественными ― все материалы.

Чтобы труд достойно был оплачен,

По жизни был всегда только удачен.

Здоровья крепкого тебе желаю,

От всей души еще раз поздравляю!

***

Всем строителям желаем

Строить быстро и легко,

Чтобы ваши все проблемы

Уходили далеко,

Жизни яркой на работе,

Дома ласки и тепла,

Поздравляем вас сегодня:

Будьте счастливы всегда!

***

Пусть все удачно строится,

Достаток пусть утроится,

Перспектив заоблачных,

Успеха, и возможностей.

Чтоб было все, что хочется,

Поменьше, чтоб морочиться.

Жизнь будет восхитительной

Всегда пусть. С Днем строителя!

Поздравления с Днем строителя в прозе

Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть нерушимой будет стена твоих надежд и радости!

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