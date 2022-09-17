Ежегодно 17 сентября отмечается День спасателя Украины. В эту дату поздравления получают все сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций: специалисты по аварийно-спасательным и поисковым работам, саперы, водолазы, пожарные и ликвидаторы аварий.
После начала полномасштабной войны украинские спасатели ежедневно спасают сотни жизней. Именно они помогают жертвам обстрелов выбраться из завалов, ликвидируют пожары и разыскивают потерянных людей. Всё это спасатели делают с риском для своей жизни. Спасателями Украины трудятся не только люди, но даже животные, такие как пес Патрон.
День спасателя Украины: история праздника
День спасателя был учрежден указом президента Виктора Ющенко в 2008 году. Датой праздника было выбрано 17 сентября, поскольку в этот день отмечается церковный праздник в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая купина". Эта икона защищает от пожаров и различных бедствий, что перекликается с работой спасателей.
Поздравления с Днем спасателя в стихах и прозе
Украина спит спокойно
Со спасателем таким,
Службу ты несёшь достойно,
Не страшны огонь и дым.
Наводнения, лавины,
А тебе всё нипочём,
Будь всегда таким же сильным,
Нас от бед закрой плечом.
***
Ты — наш спасатель дорогой,
Тебя мы поздравляем,
Ты на работе — мы с тобой,
Душой переживаем.
Твой труд опасен и тяжел,
Но очень нужен людям,
Но ты ни разу не подвел,
И дальше также будет.
***
С Днем спасателя сегодня
Вас сердечно поздравляю,
Сил и крепкого здоровья
От души я вам желаю.
Принимайте в праздник светлый
Благодарность от души,
Вы — отличные ребята,
Все в работе хороши.
***
Что может быть главнее их работы,
Когда, рискуя жизнью, спасают нас?
И не страшны им ямы и высоты,
И не спугнет их ни огонь, ни газ.
Они готовы каждую минуту
Прийти на помощь и отвести беду,
Спасибо за отличную работу,
За вас молиться будем Господу!
***
От души поздравляю с Днём спасателя! Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Вы — настоящие герои. Пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, большого семейного счастья!
***
Поздравляю с Днем спасателя Украины! Желаю не терять своей храбрости, скорости и мудрости. Пусть работа приносит не только пользу, а и моральное, финансовое и душевное благополучие!
***
Поздравляю с Днем спасателя! Пожелаю крепчайших сил и отличного здоровья, отваги и смелости, внимательности и осторожности, благосостояния, любви родных и удачи во всем!
***
Поздравляем Вас, дорогие наши спасатели! Желаем вам преодолевать самые сложные ситуации, с которыми вам приходится сталкиваться каждый день. Желаем вам и Вашим семьям любви, взаимопонимания и поддержки!
***
В день спасателя пусть всегда успеваете вы на каждый вызов, чтобы завершался он удачей, победой над любой трудностью. Желаем, чтобы дома всегда ждали и верили в удачу, обнимали при встрече и дарили прекрасные слова. Мы гордимся вами!