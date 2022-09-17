День спасателя Украины отмечается 17 сентября.

Ежегодно 17 сентября отмечается День спасателя Украины. В эту дату поздравления получают все сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций: специалисты по аварийно-спасательным и поисковым работам, саперы, водолазы, пожарные и ликвидаторы аварий.

После начала полномасштабной войны украинские спасатели ежедневно спасают сотни жизней. Именно они помогают жертвам обстрелов выбраться из завалов, ликвидируют пожары и разыскивают потерянных людей. Всё это спасатели делают с риском для своей жизни. Спасателями Украины трудятся не только люди, но даже животные, такие как пес Патрон.

День спасателя Украины: история праздника

День спасателя был учрежден указом президента Виктора Ющенко в 2008 году. Датой праздника было выбрано 17 сентября, поскольку в этот день отмечается церковный праздник в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая купина". Эта икона защищает от пожаров и различных бедствий, что перекликается с работой спасателей.

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Поздравления с Днем спасателя в стихах и прозе

Украина спит спокойно

Со спасателем таким,

Службу ты несёшь достойно,

Не страшны огонь и дым.

Наводнения, лавины,

А тебе всё нипочём,

Будь всегда таким же сильным,

Нас от бед закрой плечом.

***

Ты — наш спасатель дорогой,

Тебя мы поздравляем,

Ты на работе — мы с тобой,

Душой переживаем.

Твой труд опасен и тяжел,

Но очень нужен людям,

Но ты ни разу не подвел,

И дальше также будет.

***

С Днем спасателя сегодня

Вас сердечно поздравляю,

Сил и крепкого здоровья

От души я вам желаю.

Принимайте в праздник светлый

Благодарность от души,

Вы — отличные ребята,

Все в работе хороши.

***

Что может быть главнее их работы,

Когда, рискуя жизнью, спасают нас?

И не страшны им ямы и высоты,

И не спугнет их ни огонь, ни газ.

Они готовы каждую минуту

Прийти на помощь и отвести беду,

Спасибо за отличную работу,

За вас молиться будем Господу!

***

От души поздравляю с Днём спасателя! Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Вы — настоящие герои. Пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, большого семейного счастья!

***

Поздравляю с Днем спасателя Украины! Желаю не терять своей храбрости, скорости и мудрости. Пусть работа приносит не только пользу, а и моральное, финансовое и душевное благополучие!

***

Поздравляю с Днем спасателя! Пожелаю крепчайших сил и отличного здоровья, отваги и смелости, внимательности и осторожности, благосостояния, любви родных и удачи во всем!

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Поздравляем Вас, дорогие наши спасатели! Желаем вам преодолевать самые сложные ситуации, с которыми вам приходится сталкиваться каждый день. Желаем вам и Вашим семьям любви, взаимопонимания и поддержки!

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В день спасателя пусть всегда успеваете вы на каждый вызов, чтобы завершался он удачей, победой над любой трудностью. Желаем, чтобы дома всегда ждали и верили в удачу, обнимали при встрече и дарили прекрасные слова. Мы гордимся вами!

С Днем спасателя Украины: картинки и открытки

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