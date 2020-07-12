День рыбака - традиции, лучшие открытки и поздравления
День рыбака, или профессиональный праздник работников рыбного хозяйства, в Украине отмечается каждый год во второе воскресенье июля согласно Указу Президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. В этом году праздник приходится на 12 июля. Не стоит путать День рыбака со Всемирным днем рыболовства, который отмечают 27 июня по всему миру.
Традиции на День рыбака
В День рыбака поздравляют сотрудников рыбных инспекций, ученых рыбохозяйственных заведений и университетов, а также пограничников, которые обеспечивают охрану территориальных вод.
На предприятиях устраивают корпоративы. Руководство награждает отличившихся сотрудников похвальными грамотами и денежными премиями. Также специалисты дарят друг другу памятные подарки.
Но больше всего День рыбака любят праздновать рыбаки-любители. Празднующие съезжаются семьями к водоемам и соревнуются в вылове рыбы. Естественно, не обходится и без застолий. Как правило, возле водоемов ставятся столы. Мужчины ловят рыбу, а женщины тут же варят на костре уху. Затем все собираются вместе и празднуют.
Что подарить на День рыбака
Если ваш друг или родственник – заядлый рыбак, то и подарок для него следует подбирать соответствующий. И здесь вовсе необязательно дарить набор рыбацких снастей или складной стул.
- Складная мини-лопата в удобном чехле
- Фляга с именной гравировкой
- Пивной бокал «Лучшему рыболову»
- Дорожный рыболовный набор
- Компактный фонарь на пояс
- Походный набор
- Дорожный плед
- Раскладушка для рыбалки
- Набор для пикника
- Складной компактный мангал
- Электронная приманка для рыбы
- Декоративная подушка в форме рыбы
- Полевой бинокль
- Бутылка со встроенным фильтром
- Туристическая уховарка
- День рыбака 2020 в Украине / фото iecards.ru
Поздравления с Днем рыбака
С Днем рыбака тебя, рыбак!
Пускай же будет только так:
Сама чтоб рыбка подплывала,
Сама на червячка клевала,
Чтоб чистилась легко, не билась,
В ухе наваристо варилась.
Чтоб твой улов и твой успех
Были бы больше, чем у всех.
- Когда день рыбака / фото iecards.ru
***
Поздравляю я тебя,
От души с днем рыбака!
Я тебе желаю клёва,
И всегда хорошего улова.
Чтобы спиннинг не ломался,
Чтоб лосось тебе попался.
Чтобы леска не рвалась,
Чтоб рыбалка удалась!
***
Пусть клев вас удивляет.
Отличные места,
Засеки чтоб вы знали
Да верили в себя.
Рыбалка чтоб удачна,
А лучше пусть у вас
В улове побогаче
Особый будет класс.
К успеху знать дорогу!
Рыбачить очень много!
Улов чтоб был особый!
- День рыбака украина 2020 / фото iecards.ru
***
Поздравляю с Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.
***
Поздравляю с днем рыбака всех любителей и профессионалов. Пускай удача и везение клюет на вашу удочку безотказно. Пускай достаток и прибыль сами идут в ваши сети. Желаю каждому однажды поймать свою рыбку волшебницу, и она непременно исполнит самые заветные желания. Желаю всегда богатого улова и хорошего настроения от знатного клева.
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