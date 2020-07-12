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День рыбака - традиции, лучшие открытки и поздравления

07:00, 12 июля 2020
Праздники
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День рыбака / Фото УНИАН

День рыбака, или профессиональный праздник работников рыбного хозяйства, в Украине отмечается каждый год во второе воскресенье июля согласно Указу Президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. В этом году праздник приходится на 12 июля. Не стоит путать День рыбака со Всемирным днем рыболовства, который отмечают 27 июня по всему миру.

День рыбака 2020 / фото iecards.ru

Традиции на День рыбака

В День рыбака поздравляют сотрудников рыбных инспекций, ученых рыбохозяйственных заведений и университетов, а также пограничников, которые обеспечивают охрану территориальных вод.

На предприятиях устраивают корпоративы. Руководство награждает отличившихся сотрудников похвальными грамотами и денежными премиями. Также специалисты дарят друг другу памятные подарки.

Но больше всего День рыбака любят праздновать рыбаки-любители. Празднующие съезжаются семьями к водоемам и соревнуются в вылове рыбы. Естественно, не обходится и без застолий. Как правило, возле водоемов ставятся столы. Мужчины ловят рыбу, а женщины тут же варят на костре уху. Затем все собираются вместе и празднуют.

День рыбака Украина / фото iecards.ru

Что подарить на День рыбака

Если ваш друг или родственник – заядлый рыбак, то и подарок для него следует подбирать соответствующий. И здесь вовсе необязательно дарить набор рыбацких снастей или складной стул.

  • Складная мини-лопата в удобном чехле
  • Фляга с именной гравировкой
  • Пивной бокал «Лучшему рыболову»
  • Дорожный рыболовный набор
  • Компактный фонарь на пояс
  • Походный набор
  • Дорожный плед
  • Раскладушка для рыбалки
  • Набор для пикника
  • Складной компактный мангал
  • Электронная приманка для рыбы
  • Декоративная подушка в форме рыбы
  • Полевой бинокль
  • Бутылка со встроенным фильтром
  • Туристическая уховарка
  • День рыбака 2020 в Украине / фото iecards.ru

  • Поздравления с Днем рыбака

С Днем рыбака тебя, рыбак!

Пускай же будет только так:

Сама чтоб рыбка подплывала,

Сама на червячка клевала,

Чтоб чистилась легко, не билась,

В ухе наваристо варилась.

Чтоб твой улов и твой успех

Были бы больше, чем у всех.

  • Когда день рыбака / фото iecards.ru

  • ***

Поздравляю я тебя,

От души с днем рыбака!

Я тебе желаю клёва,

И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,

Чтоб лосось тебе попался.

Чтобы леска не рвалась,

Чтоб рыбалка удалась!

***

Пусть клев вас удивляет.

Отличные места,

Засеки чтоб вы знали

Да верили в себя.

Рыбалка чтоб удачна,

А лучше пусть у вас

В улове побогаче

Особый будет класс.

К успеху знать дорогу!

Рыбачить очень много!

Улов чтоб был особый!

  • День рыбака украина 2020 / фото iecards.ru

***

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.

День рыбака в украине 2020 / фото iecards.ru

***

Поздравляю с днем рыбака всех любителей и профессионалов. Пускай удача и везение клюет на вашу удочку безотказно. Пускай достаток и прибыль сами идут в ваши сети. Желаю каждому однажды поймать свою рыбку волшебницу, и она непременно исполнит самые заветные желания. Желаю всегда богатого улова и хорошего настроения от знатного клева.

День рыбака 2020 в Украине / фото iecards.ru

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Теги: #рыба