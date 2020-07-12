День рыбака - традиции, лучшие открытки и поздравления

Не стоит путать День рыбака со Всемирным днем рыболовства, который отмечают 27 июня по всему миру.

День рыбака, или профессиональный праздник работников рыбного хозяйства, в Украине отмечается каждый год во второе воскресенье июля согласно Указу Президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. В этом году праздник приходится на 12 июля. Не стоит путать День рыбака со Всемирным днем рыболовства, который отмечают 27 июня по всему миру.

Традиции на День рыбака

В День рыбака поздравляют сотрудников рыбных инспекций, ученых рыбохозяйственных заведений и университетов, а также пограничников, которые обеспечивают охрану территориальных вод.

На предприятиях устраивают корпоративы. Руководство награждает отличившихся сотрудников похвальными грамотами и денежными премиями. Также специалисты дарят друг другу памятные подарки.

Но больше всего День рыбака любят праздновать рыбаки-любители. Празднующие съезжаются семьями к водоемам и соревнуются в вылове рыбы. Естественно, не обходится и без застолий. Как правило, возле водоемов ставятся столы. Мужчины ловят рыбу, а женщины тут же варят на костре уху. Затем все собираются вместе и празднуют.

Что подарить на День рыбака

Если ваш друг или родственник – заядлый рыбак, то и подарок для него следует подбирать соответствующий. И здесь вовсе необязательно дарить набор рыбацких снастей или складной стул.

Складная мини-лопата в удобном чехле

Фляга с именной гравировкой

Пивной бокал «Лучшему рыболову»

Дорожный рыболовный набор

Компактный фонарь на пояс

Походный набор

Дорожный плед

Раскладушка для рыбалки

Набор для пикника

Складной компактный мангал

Электронная приманка для рыбы

Декоративная подушка в форме рыбы

Полевой бинокль

Бутылка со встроенным фильтром

Туристическая уховарка



Поздравления с Днем рыбака

С Днем рыбака тебя, рыбак!

Пускай же будет только так:

Сама чтоб рыбка подплывала,

Сама на червячка клевала,

Чтоб чистилась легко, не билась,

В ухе наваристо варилась.

Чтоб твой улов и твой успех

Были бы больше, чем у всех.



***

Поздравляю я тебя,

От души с днем рыбака!

Я тебе желаю клёва,

И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,

Чтоб лосось тебе попался.

Чтобы леска не рвалась,

Чтоб рыбалка удалась!

***

Пусть клев вас удивляет.

Отличные места,

Засеки чтоб вы знали

Да верили в себя.

Рыбалка чтоб удачна,

А лучше пусть у вас

В улове побогаче

Особый будет класс.

К успеху знать дорогу!

Рыбачить очень много!

Улов чтоб был особый!

***

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.

***

Поздравляю с днем рыбака всех любителей и профессионалов. Пускай удача и везение клюет на вашу удочку безотказно. Пускай достаток и прибыль сами идут в ваши сети. Желаю каждому однажды поймать свою рыбку волшебницу, и она непременно исполнит самые заветные желания. Желаю всегда богатого улова и хорошего настроения от знатного клева.

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