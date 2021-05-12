Чествование родителей происходит тогда же, когда отмечается и День защиты детей.

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) – замечательный и дружеский семейный праздник. Он является относительно молодым и не таким известным, как, например, День матери.

Когда День родителей 2021

Всемирный день родителей имеет фиксированную дату празднования. Каждый год чествование родителей во всем мире происходит в первый день лета – 1 июня.

Символично, что Всемирный день родителей отмечается в тот же день, что и Международный день защиты детей.

День родителей: история праздника

Читайте такжеДень семьи 2021: когда отмечается, история и традицииВсемирный день родителей появился в системе международных праздников сравнительно недавно – в 2012 году. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре того года. И уже с 2013 года он ежегодно отмечается в первый день июня.

Основная задача Дня родителей – повсеместное утверждение ценностей прочной и нравственной семьи. Ведь именно родители в первую очередь несут ответственность за воспитание и защиту детей, полное и гармоничное развитие их личности, в атмосфере счастья, любви и понимания.

К тому же это не единственный праздник, когда в разных государствах чествуют членов семьи. Есть еще также День отца, День матери, День семьи и Международный день защиты детей, который символично также приходится на 1 июня.

Традиции Дня родителей

Традиции празднования Дня родителей пока только формируются, ведь сам праздник является довольно молодым. Вместе с тем, 1 июня проводится множество мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Лучший способ отметить День родителей – это собраться всей семьей. Как именно провести время всей семьей за вкусным обедом, просмотром старых фотографий или совместной прогулкой – каждый может выбрать сам. Если же дети живут далеко от родителей, то в этот день стоит им позвонить.

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Автор: Алина Вишневская