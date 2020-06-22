22 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 июня – 173-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 192 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 22 июня 2020

В этот день мир отмечает День подмигивания кошкам и День шоколадного эклера.

В Украине - День памяти и скорби, в США празднуют День луковых колец, День радлера, День здравого смысла, в Сальвадоре - День учителя, в Хорватии - День борьбы против фашистов, на Гаити - День президента, в Латвии - День памяти героев битвы под Цесисом.

Памятные даты 22 июня, годовщины и события

22 июня 1633 года итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени, первый, кто применил телескоп для наблюдения небесных тел и сделавший ряд выдающихся астрономических открытий, основатель экспериментальной физики Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что такое вращение свойственно всем небесным телам, а гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Но в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга «Об обращении небесных сфер» была внесена в список запрещенных. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. 22 июня в доминиканском монастыре святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. Последние годы жизни он провел на своей вилле Арчертри во Флоренции под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года Папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

Читайте такжеДень летнего солнцестояния: приметы, обряды, чего нельзя делатьВ 1889 году Германия ввела пенсии по старости. Автором этой первой в мире официальной системы социального страхования стал Отто Бисмарк. Именно благодаря ему появились и первые больничные кассы, и несколько видов социального страхования для рабочих. На сегодня немецкая пенсионная система является одной из сильнейших в мире, она пережила две мировые войны, денежные реформы и гиперинфляции. С самого начала пенсия, полученная от государства, была разработана для повышения уровня жизни, который был достигнут в ходе своей трудовой жизни.

В 1910 году была открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия - Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

В 1960 году произошел официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Никита Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав генсека СССР ревизионистом. Отношения стали медленно восстанавливаться после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Окончательно они были восстановлены при Горбачеве, символом чего стал его визит в Китай - первый за 30 лет после правления Хрущева - в мае 1989 года.

В 1983 году НХЛ ввела овертайм - дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла Александрийского, архиепископа и преподобного Кирилла Белозерского, игумена. В народе день назвали Кириллов. Считается, что этот день настолько жаркий, так как лето полностью вступает в свои права, что солнце может сжечь урожай.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться и ссорится, а то возможны сильные пожары. Также нельзя убивать комаров после полудня, иначе их станет намного больше. В этот день нужно воздержаться от работ с растениями. Пересадки и посадки неблагоприятны.

Приметы на 22 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- звездное небо – к хорошему урожаю грибов;

- гром утром – к длительной непогоде.

22 июня именины

Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Феклы, Ивана и Алексея.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram