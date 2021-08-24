24 августа Украина отмечает свой 30-ти летний юбилей

День Независимости - крупный государственный праздник, который граждане нашей страны отмечают ежегодно. В 2021-м празднуем юбилей - 30 лет, как Украина стала свободной. Ранее мы рассказывали о том, как возник праздник День Независимости Украины и сколько выходных нас ждет благодаря празднику.

Сегодня поделимся вариантами поздравлений и стихов в честь торжества.

День Независимости Украины - поздравления в стихах

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

***

С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

***

С Днем Независимости, Украина!

Желаем, чтоб в целях была ты едина.

И с этой минуты чтоб твой ореол

К успеху и счастью повел за собой.

Земля твоя - это краса, благодать.

Лишь радость возможно на ней создавать.

Живут здесь свободные, сильные люди,

Пусть пыл их желаний гроза не остудит.

Закончить начатое дело свое,

Народ пусть ликует, от счастья поет.

***

Моя земля, родная Украина,

Тебя люблю и душу отдаю,

Хочу, чтоб ты была всегда едина,

И не терзали душеньку твою!

Пускай враги уходят без оглядки,

А ты цвети и крылья расправляй,

Чтоб были европейские порядки,

Работай сильно, весело гуляй!

Ты независима от разных бывших братьев,

С тобой в Европу смело мы войдем,

Для демократии открыли мы объятья,

И вольным будет наш прекрасный дом!

С Днем Независимости Украины - поздравления в прозе и открытках

С Днем независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю ощущать ее в работе, в отношениях и в жизни. Процветания вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником - Днем независимости Украины! Пускай ваши тела, дела и личное мнение также будут независимыми. И только сердце пускай будет обязательно плененным любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, непоколебимого здоровья и ежедневных улыбок.

Поздравляю с Днём независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времён, пусть для главной страны сердца не будет ни врагов, ни завистников. Желаю трудиться во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!

Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы - полными, праздники - веселыми, соседи - отзывчивыми, а друзья - искренними!

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Автор: Кристина Кащавцева