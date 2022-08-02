Будут ли украинцы отдыхать на День Независимости и как пройдет праздник - читайте на УНИАН.

День Независимости - главный государственный праздник нашей страны, который отмечается 24 августа. В этом году Украина отметит 31-летие своей независимости. Ежегодно мы предвкушаем этот праздник не только из-за праздничных мероприятий, но и дополнительных выходных дней.

Выходной на День Независимости 2022 - будет ли в этом году

Ежегодно День Независимости объявляется выходным днем, а если праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на понедельник.

В 2022 году День Независимости отмечается в среду. Однако выходного в этом году не будет. Всё из-за действующего в стране военного положения. Во время него отменяются выходные на государственные праздники. Поэтому среда 24 августа будет обычным рабочим днем.

Как отметим День Независимости Украины в 2022 году

Несмотря на войну, Украина отметит праздник в этом году, ведь это важная историческая дата. Именно независимости пытается лишить нас Россия, поэтому помнить об этом празднике так важно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году состоится, но без громких гуляний и дорогих мероприятий. В каком формате будет отмечаться праздник - президент не уточнил, чтобы не информировать оккупантов.

"Несмотря ни на что, на то, что есть война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, из-за условий безопасности не очень громко. Не можем себе позволить. Потому что деньги все идут сегодня на фронт. Тем не менее эти даты будут обязательно в нашем календаре, в нашей памяти, для наших детей. И мы это должны обязательно делать", - подчеркнул Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: