День медика в Украине, начиная с 2023 года, отмечают 27 июля, в день святого целителя Пантелеймона.

День медика, или День медицинского работника - профессиональный праздник всех работников сферы здравоохранения. Ежегодно всех украинских медиков поздравляли в третье воскресенье июня. Но с 2023 года дата праздника поменялась - День медика в Украине теперь отмечают 27 июля. Пожелайте в этот день всем причастным крепкого здоровья и поблагодарите за их тяжелый и бесценный труд.

День медика 2024 в Украине - история и новая дата праздника

Отмечать День медика начали еще в Советском Союзе - в 1980 году датой для этого праздника выбрали третье воскресенье июня. В 1994 году, в уже независимой Украине, праздник также официально утвердили в этот день.

В 2023 году День медика должен был быть 18 июня (третье воскресенье месяца). Но по указу президента Украины от 13 июня 2023 года День медицинского работника в Украине теперь ежегодно отмечают в один и тот же день - 27 июля, в день святого целителя Пантелеймона.

Видео дня

Напомним, что официальный международный праздник - Международный день медика - отмечают в первый понедельник октября.

Как поздравить с Днем медицинского работника

С Днем медика поздравляют врачей, медсестер и медбратьев, парамедиков, фельдшеров, акушеров, лаборантов, санитаров - всех работников сферы здравоохранения. Многие из них в этот день, как правило, находятся на своем "боевом" посту - кто-то в тылу, а кто-то - на передовой.

Сейчас,во время войны, медики выполняют невероятно важную работу, ежедневно спасая тысячи жизней и зачастую рискуя своей собственной.

День медика - это возможность выразить благодарность и уважение за их тяжелый труд, выносливость, терпение и доброту. Поздравить работников медицины можно теплыми словами, а еще лучше - донатом на медицинские нужды.

Поздравления с Днем медика - красивые пожелания

С Днем медика сердечно поздравляю

И от души вам искренне желаю

Успехов, счастья и больших побед,

Любви, удачи, жизни долгих лет.

Здоровья крепкого и в сердце теплоты,

Пусть вскоре все исполнятся мечты.

Пускай очаг семьи всегда горит

И ваш покой душевный сохранит.

***

Поздравляю с профессиональным праздником врачей, медсестер и всех причастных к великому делу медицины! Желаю людям в белых халатах никогда не переставать любить свою профессию, наслаждаться результатами своего труда, нести добро и заботу тем, кто в этом нуждается! Вместе с этим, пусть в душе у Вас будет спокойно и радостно, усталость быстро проходит, силы восстанавливаются, а выгорание никогда не наступает! Пусть Ваши близкие будут счастливы, горизонты ясны, небо над головой мирным, а солнце ярким и согревающим!

***

Люди в белых халатах, поклон вам

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек - никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

***

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

***

С Днем медика сегодня поздравляю!

Спасибо за нелегкий важный труд.

Пусть счастье ваше сердце наполняет,

Пусть дома близкие, родные всегда ждут.

Энергии, здоровья, вдохновения,

Пусть тело бодрость излучает, как фонтан.

Пускай хорошим будет настроение,

Любви, тепла, добра желаю вам!

***

С Днем медика от всей души! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения!

***

Тебе в День медика желаю

Добра, везения без края,

Всегда учтивых пациентов

И за работу комплиментов.

Зарплаты, быстро вверх бегущей,

Души, от радости поющей,

Коллег отзывчивых и чутких

И счастья каждую минутку!

***

Поздравляю с праздником всех медиков! Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарств отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неиссякаемое множество. Дарите людям здоровье, и пускай доброта ваша возвращается к вам бурным потоком благодарности. Успехов во всем, благополучия в жизни и долгих, долгих лет профессиональной деятельности!

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Белые халаты - это гордость,

Это мудрость, знания и честь.

Всех заслуг огромных медицинских

В поздравлениях не перечесть!

На счету у вас спасение жизней,

И не счесть бессонных всех ночей.

Тех, что на дежурстве медицинском

Не сомкнули вы своих очей!

Низкий вам поклон и благодарность

За бесценный, очень важный труд.

Пусть добро вернется, и пусть каждый

Видит счастье, радость и уют!

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С праздником вас, медики! Хорошо, что на свете есть такие мудрые, профессиональные и самоотверженные, преданные своему призванию люди! С вами в мире становится меньше горя и боли, опыт и знания, внимание и участие, душевная теплота, забота и сопереживание - вот ваши замечательные качества, заслуживающие любви и уважения. Поздравляю вас, желаю сил, здоровья, личного счастья, душевной гармонии и удачи во всем!

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С Днем медицинского работника! Желаю рецептов здоровья, таблеток долголетия, карьерного роста и благодарных пациентов. Пусть работа дарит удовлетворение, а семья - любовь и поддержку.

Открытки с Днем медика

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Ранее мы расказывали, какие праздники в августе 2024 будут отмечать в Украине и будет ли дополнительный выходной на День Независимости.

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