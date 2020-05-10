10 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

10 мая – 130-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 235 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 10 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день матери.

В Германии празднуют День книги, в Бельгии - Фестиваль котов, в Азербайджане - Праздник цветов, в Беларуси - День Государственного флага и герба, в США - День уборки в комнате, День креветок, в Румынии - День отца, на Мальдивах, в Гватемале, Сальвадоре - День детей, в Таиланде - День хлебопашца, в Кыргызстане - День банковского работника, в Румынии - День национальной независимости, в Микронезии - День Конституции, в Японии - День горничных, в Британии - День защиты детей.

Памятные даты 10 мая, годовщины и события

В 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Теперь это процветающий офшор и центр карибского туризма. Первоначально испанцы называли их «Лас-Тортугас» - «Черепашьи острова», из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года они наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий, оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие офшорного сектора. Сейчас острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами с белым песком и идеальными условиями для дайвинга, яхтинга и серфинга. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.

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Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 мая чтит память Семена Ранопашца. Он служил апостолом и был священномучеником. Верят, что хорошая погода в этот день принесет выздоровление больному человеку. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя 10 мая устраивать громкие гулянья, ругаться и ссориться.

Приметы на 10 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный дождь – будет урожай ржи;

- кричит сова – в ближайшие дни похолодает;

- утром трава сухая – вечером пойдет дождь;

- вечером в низинах появился туман – скоро плохая погода закончится и наступит потепление.

10 мая именины

Именины у Семена, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла.