10 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 10 мая 2020
В этот день мир отмечает Международный день матери.
В Германии празднуют День книги, в Бельгии - Фестиваль котов, в Азербайджане - Праздник цветов, в Беларуси - День Государственного флага и герба, в США - День уборки в комнате, День креветок, в Румынии - День отца, на Мальдивах, в Гватемале, Сальвадоре - День детей, в Таиланде - День хлебопашца, в Кыргызстане - День банковского работника, в Румынии - День национальной независимости, в Микронезии - День Конституции, в Японии - День горничных, в Британии - День защиты детей.
Памятные даты 10 мая, годовщины и события
В 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Теперь это процветающий офшор и центр карибского туризма. Первоначально испанцы называли их «Лас-Тортугас» - «Черепашьи острова», из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года они наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий, оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие офшорного сектора. Сейчас острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами с белым песком и идеальными условиями для дайвинга, яхтинга и серфинга. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.
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Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 10 мая чтит память Семена Ранопашца. Он служил апостолом и был священномучеником. Верят, что хорошая погода в этот день принесет выздоровление больному человеку. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя 10 мая устраивать громкие гулянья, ругаться и ссориться.
Приметы на 10 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- сильный дождь – будет урожай ржи;
- кричит сова – в ближайшие дни похолодает;
- утром трава сухая – вечером пойдет дождь;
- вечером в низинах появился туман – скоро плохая погода закончится и наступит потепление.
10 мая именины
Именины у Семена, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла.