28 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 28 июля 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста, День загадывания желаний.
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Памятные даты 28 июля, годовщины и события
В 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Великобританию и Ирландию картофель.
В 1794 году были казнены 22 деятеля Великой французской революции, в том числе Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст.
В 1834 году состоялось открытие Киевского университета в честь святого Владимира.
В 1851 году было впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.
В 1866 году был принят закон, позволяющий использование в США метрической системы.
В 1868 году была принята 14-я поправка к Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории США. Главной целью поправки было обеспечить гражданство бывшим темнокожим рабам. Также была разрешена неограниченная иммиграция китайцев в США.
В 1896 году во Флориде был основан город Майами.
В 1914 году началась Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Она завершилась 11 ноября 1918 года. Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна». В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Погибли около 10 миллионов человек, 22 миллиона пострадали.
В 1951 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в Стране чудес».
В 1980 году прошли многотысячные похороны Владимира Высоцкого.
В 1991 году в этот день был создан Союз офицеров Украины.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 28 июля чтит память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси. Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Улиты.
Что сегодня нельзя делать
Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную датуПраздник Крещения Киевской Руси считается очень большим для христиан, поэтому запрещается заниматься тяжелой физической работой. Нельзя ссорится, сквернословить, злится и завидовать. Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. Стоит воздерживаться от шумных застолий, переедания и злоупотребления алкоголем.
Приметы на 28 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- липа пожелтела – осень будет ранней;
- дождь с утра – к солнечному дню;
- радуги после дождя не видно - впереди много ясных дней;
- туман вечером – к дождю;
- кузнечики громко стрекочут - к жаре.
28 июля именины
Именины у Василия, Владимира, Авудима и Петра.
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