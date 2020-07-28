28 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

28 июля – 209-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 156 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 28 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста, День загадывания желаний.

Читайте такжеПраздники в августе: выходные и праздничные дни (календарь)В Украине - «День хрещення Київської Русі - України», День PR-специалиста, в США - День памяти солдат Буффало, День молочного шоколада, в Сан-Марино - День победы над фашизмом, в Перу - День независимости, в Канаде - День памяти жертв депортации франко-акадцев, в Таиланде - День рождения короля.

Памятные даты 28 июля, годовщины и события

В 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Великобританию и Ирландию картофель.

В 1794 году были казнены 22 деятеля Великой французской революции, в том числе Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст.

В 1834 году состоялось открытие Киевского университета в честь святого Владимира.

В 1851 году было впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

В 1866 году был принят закон, позволяющий использование в США метрической системы.

В 1868 году была принята 14-я поправка к Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории США. Главной целью поправки было обеспечить гражданство бывшим темнокожим рабам. Также была разрешена неограниченная иммиграция китайцев в США.

В 1896 году во Флориде был основан город Майами.

В 1914 году началась Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Она завершилась 11 ноября 1918 года. Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна». В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Погибли около 10 миллионов человек, 22 миллиона пострадали.

В 1951 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в Стране чудес».

В 1980 году прошли многотысячные похороны Владимира Высоцкого.

В 1991 году в этот день был создан Союз офицеров Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 июля чтит память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси. Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Улиты.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную датуПраздник Крещения Киевской Руси считается очень большим для христиан, поэтому запрещается заниматься тяжелой физической работой. Нельзя ссорится, сквернословить, злится и завидовать. Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. Стоит воздерживаться от шумных застолий, переедания и злоупотребления алкоголем.

Приметы на 28 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- липа пожелтела – осень будет ранней;

- дождь с утра – к солнечному дню;

- радуги после дождя не видно - впереди много ясных дней;

- туман вечером – к дождю;

- кузнечики громко стрекочут - к жаре.

28 июля именины

Именины у Василия, Владимира, Авудима и Петра.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram