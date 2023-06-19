Ежегодно 19 июня в Украине отмечается День фермера. День посвящен всем работникам фермерских хозяйств, которые своим тяжелым трудом кормят нашу страну. В эту дату фермеры получают награды и премии от руководства, а также поздравления от близких.
День фермера в Украине - история праздника
День фермера - молодой праздник. Хотя фермерство существует давно, День фермеров в Украине был учрежден лишь в 2020 году по указу президента Владимира Зеленского. Именно этот день стал профессиональным праздником предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, поскольку 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве.
Поздравления и картинки с Днем фермера 2023
Желаю быть по жизни у руля,
Вести своё хозяйство к процветанью,
Пусть дарит плодородная земля
Обильные запасы урожая!
Любое дело пусть в руках твоих горит,
Текут финансы бурною рекою,
Удачу к тебе тянет, как магнит,
И счастье ходит рядышком с тобою!
***
Ты же фермер первоклассный,
Есть причина пожелать,
Чтоб погода стала ясной,
Тучек было не сыскать!
В кулаке держи хозяйство,
Чтоб устой его крепчал,
И удачу очень часто
На чаёк ты приглашал!
***
У тебя на ферме круто,
Ты наладил весь процесс,
Двигайся вперед к задумкам
С радостью наперевес.
В этот день тебе желаю
Новых ярких достижений,
Постоянного дохода,
Светлых, неземных мгновений.
***
Желаю всегда земли плодородной,
Удачи и счастья, добра и здоровья,
Успешных, удачных и радостных дней,
Встретить свой праздник среди друзей.
Пусть урожай всегда процветает,
Достаток тебя пусть не покидает,
Пусть полнятся все амбары до верха,
Продажам продуктов не будет помехи.
***
Милый фермер, поздравляю,
В своем деле просто спец,
Необъятным перспективам
Не придет пускай конец.
Сил желаю, вдохновения,
Новые толкать идеи,
Пусть приносят тебе прибыль
Все задумки и затеи.
***
Ферме ты отдал все силы,
Раскрываешь свой талант.
Ты хозяин безупречный,
Настоящий бриллиант.
В этот день я пожелаю
Сил, здоровья, процветания,
Пусть приносит тебе прибыль
Твое славное призвание.
***
С Днем фермера! Желаю щедрых урожаев и окотов, больших перспектив и малых затрат, высоких результатов и таких же доходов. Пусть каждый день будет настоящим праздником, да будет плодородной земля твоих полей и просторов твоей доброй души. Здоровья и радости тебе, веселый фермер.
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Поздравляю с Днем фермера! Желаю щедрых урожаев на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, благополучия в жизни, любви в сердце и крепчайшего здоровья.
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Поздравляю с Днем фермера! Желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в отрядах стоял удойный, щедрый на мясо и сало скот, чтобы куры неслись и неслись, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни благоприятно влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья!
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