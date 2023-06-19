День фермера 2023 отмечается 19 июня.

Ежегодно 19 июня в Украине отмечается День фермера. День посвящен всем работникам фермерских хозяйств, которые своим тяжелым трудом кормят нашу страну. В эту дату фермеры получают награды и премии от руководства, а также поздравления от близких.

День фермера в Украине - история праздника

День фермера - молодой праздник. Хотя фермерство существует давно, День фермеров в Украине был учрежден лишь в 2020 году по указу президента Владимира Зеленского. Именно этот день стал профессиональным праздником предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, поскольку 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве.

Поздравления и картинки с Днем фермера 2023

Желаю быть по жизни у руля,

Видео дня

Вести своё хозяйство к процветанью,

Пусть дарит плодородная земля

Обильные запасы урожая!

Любое дело пусть в руках твоих горит,

Текут финансы бурною рекою,

Удачу к тебе тянет, как магнит,

И счастье ходит рядышком с тобою!

***

Ты же фермер первоклассный,

Есть причина пожелать,

Чтоб погода стала ясной,

Тучек было не сыскать!

В кулаке держи хозяйство,

Чтоб устой его крепчал,

И удачу очень часто

На чаёк ты приглашал!

***

У тебя на ферме круто,

Ты наладил весь процесс,

Двигайся вперед к задумкам

С радостью наперевес.

В этот день тебе желаю

Новых ярких достижений,

Постоянного дохода,

Светлых, неземных мгновений.

***

Желаю всегда земли плодородной,

Удачи и счастья, добра и здоровья,

Успешных, удачных и радостных дней,

Встретить свой праздник среди друзей.

Пусть урожай всегда процветает,

Достаток тебя пусть не покидает,

Пусть полнятся все амбары до верха,

Продажам продуктов не будет помехи.

***

Милый фермер, поздравляю,

В своем деле просто спец,

Необъятным перспективам

Не придет пускай конец.

Сил желаю, вдохновения,

Новые толкать идеи,

Пусть приносят тебе прибыль

Все задумки и затеи.

***

Ферме ты отдал все силы,

Раскрываешь свой талант.

Ты хозяин безупречный,

Настоящий бриллиант.

В этот день я пожелаю

Сил, здоровья, процветания,

Пусть приносит тебе прибыль

Твое славное призвание.

***

С Днем фермера! Желаю щедрых урожаев и окотов, больших перспектив и малых затрат, высоких результатов и таких же доходов. Пусть каждый день будет настоящим праздником, да будет плодородной земля твоих полей и просторов твоей доброй души. Здоровья и радости тебе, веселый фермер.

***

Поздравляю с Днем фермера! Желаю щедрых урожаев на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, благополучия в жизни, любви в сердце и крепчайшего здоровья.

***

Поздравляю с Днем фермера! Желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в отрядах стоял удойный, щедрый на мясо и сало скот, чтобы куры неслись и неслись, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни благоприятно влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья!

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