В день ангела Сергея 18 июля поздравьте всех знакомых обладателей этого имени.

Православная церковь несколько раз в году отмечает День ангела Сергея. Одна из таких дат - 18 июля. В этот день Сергеи могут обратиться к своему святому тезке с просьбой или молитвой. Если у вас есть родственник или друг с таким именем - отправьте ему поздравление или картинку из нашей подборки.

Значение имени Сергей

Сергей - это имя римского происхождения, которое означает "высокий" или "знатный". Имя настолько древнее, что его возраст не удалось установить.

По характеру Сергей очень ответственный и совестливый мужчина, который всегда защищает слабых и угнетенных. Среди обладателей этого имени много военных и полицейских. Характер у него спокойный и уравновешенный. В отношениях с женщинами Сергей настоящий джентльмен, хотя и сам любит ухаживания и комплименты.

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День ангела Сергея - поздравления

С днём ангела, Сергей!

Всегда будь под защитой,

Чтоб дверь в судьбе твоей

Добру была открыта!

Пусть ангел за спиной

Всегда с тобой пребудет,

И мир составят твой

Лишь искренние люди!

***

Пусть добрый ангел осеняет

Тебя в любой из долгих дней,

В глазах любовь твоих сияет —

Тебя с днём ангела, Сергей!

Пусть ждут успехи и победы,

Все рядом держатся друзья,

И счастьем ярким и заметным

Судьба порадует тебя!

***

С Днем ангела, Серега,

Прими-ка поздравления,

Пусть ангел помогает

Во всех твоих решениях.

Дает тебе пусть силы,

К мечте твоей ведет,

С поддержкой такой мощной

Иди всегда вперед.

***

С днем ангела тебя, Сергей,

Нос по ветру держи бодрей,

Чтоб от невзгод крыло укрыло,

А счастье с головой накрыло.

Желаю верить и любить,

Красиво и в достатке жить,

Чтоб было все, что не купить,

Верить в чудо, искренне любить.

***

С днем ангела, Сергей, я поздравляю,

Пусть сила с каждым годом лишь растет,

Мужчиной крепким оставаться пожелаю,

И год за годом радость пусть идет.

Всегда чтоб получалось, что захочешь,

Вершины все сумел чтоб покорить,

Невзгоды все легко затопчешь,

И будешь жизнь свою без памяти любить.

***

С именинами, Сергей!

Пожелаю благодати

И отзывчивых друзей,

И в душе добра и счастья!

Ангелок своим крылом

От невзгод пусть укрывает,

Ну, а радости твой дом

Непрерывно посещают!

***

С праздником тебя, Сергей!

Будет все пусть эге-гей,

Весело и симпатично,

Чтоб отпраздновал отлично!

Много ждет пускай сюрпризов,

Обойдет тебя пусть кризис,

Сбудутся мечты и планы.

Будь любимым и желанным!

***

С днем ангела, Сергей! Пусть небо оберегает каждую минуту тебя, чтобы там, сверху, присматривали и заботились, каждый твой шаг направляли в счастье и успех. Желаю всегда оставаться верным своему слову и уверенным в своих силах.

***

Сергей, с днем ангела тебя! Пусть судьба тебя оберегает, дарит счастье, покой и достаток, желаю радоваться каждому дню, будь здоровым и успешным!

***

С днём ангела, Сергей. Желаю всегда оставаться мужественным, крепким, стойким и решительным. Желаю каждый день жизни начинать с уверенности и оптимизма. Желаю обязательно добиваться всего, о чём мечтает сердце и чего требует душа!

***

Поздравляю с праздником, Сергей! Желаю, чтобы жизнь каждый день преподносила приятные сюрпризы, над твоим домом всегда была радуга, а в семье, на работе, в делах и в отношениях царили благополучие и спокойствие!

***

Сергей, пусть в небе для тебя светит солнце, чтобы ты шел по жизненной дороге вперед. Никогда не встречай бед и трудностей, а преграды преодолевай так, словно они не доставляют тебе сложностей.

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