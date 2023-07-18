Православная церковь несколько раз в году отмечает День ангела Сергея. Одна из таких дат - 18 июля. В этот день Сергеи могут обратиться к своему святому тезке с просьбой или молитвой. Если у вас есть родственник или друг с таким именем - отправьте ему поздравление или картинку из нашей подборки.
Значение имени Сергей
Сергей - это имя римского происхождения, которое означает "высокий" или "знатный". Имя настолько древнее, что его возраст не удалось установить.
По характеру Сергей очень ответственный и совестливый мужчина, который всегда защищает слабых и угнетенных. Среди обладателей этого имени много военных и полицейских. Характер у него спокойный и уравновешенный. В отношениях с женщинами Сергей настоящий джентльмен, хотя и сам любит ухаживания и комплименты.
День ангела Сергея - поздравления
С днём ангела, Сергей!
Всегда будь под защитой,
Чтоб дверь в судьбе твоей
Добру была открыта!
Пусть ангел за спиной
Всегда с тобой пребудет,
И мир составят твой
Лишь искренние люди!
***
Пусть добрый ангел осеняет
Тебя в любой из долгих дней,
В глазах любовь твоих сияет —
Тебя с днём ангела, Сергей!
Пусть ждут успехи и победы,
Все рядом держатся друзья,
И счастьем ярким и заметным
Судьба порадует тебя!
***
С Днем ангела, Серега,
Прими-ка поздравления,
Пусть ангел помогает
Во всех твоих решениях.
Дает тебе пусть силы,
К мечте твоей ведет,
С поддержкой такой мощной
Иди всегда вперед.
***
С днем ангела тебя, Сергей,
Нос по ветру держи бодрей,
Чтоб от невзгод крыло укрыло,
А счастье с головой накрыло.
Желаю верить и любить,
Красиво и в достатке жить,
Чтоб было все, что не купить,
Верить в чудо, искренне любить.
***
С днем ангела, Сергей, я поздравляю,
Пусть сила с каждым годом лишь растет,
Мужчиной крепким оставаться пожелаю,
И год за годом радость пусть идет.
Всегда чтоб получалось, что захочешь,
Вершины все сумел чтоб покорить,
Невзгоды все легко затопчешь,
И будешь жизнь свою без памяти любить.
***
С именинами, Сергей!
Пожелаю благодати
И отзывчивых друзей,
И в душе добра и счастья!
Ангелок своим крылом
От невзгод пусть укрывает,
Ну, а радости твой дом
Непрерывно посещают!
***
С праздником тебя, Сергей!
Будет все пусть эге-гей,
Весело и симпатично,
Чтоб отпраздновал отлично!
Много ждет пускай сюрпризов,
Обойдет тебя пусть кризис,
Сбудутся мечты и планы.
Будь любимым и желанным!
***
С днем ангела, Сергей! Пусть небо оберегает каждую минуту тебя, чтобы там, сверху, присматривали и заботились, каждый твой шаг направляли в счастье и успех. Желаю всегда оставаться верным своему слову и уверенным в своих силах.
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Сергей, с днем ангела тебя! Пусть судьба тебя оберегает, дарит счастье, покой и достаток, желаю радоваться каждому дню, будь здоровым и успешным!
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С днём ангела, Сергей. Желаю всегда оставаться мужественным, крепким, стойким и решительным. Желаю каждый день жизни начинать с уверенности и оптимизма. Желаю обязательно добиваться всего, о чём мечтает сердце и чего требует душа!
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Поздравляю с праздником, Сергей! Желаю, чтобы жизнь каждый день преподносила приятные сюрпризы, над твоим домом всегда была радуга, а в семье, на работе, в делах и в отношениях царили благополучие и спокойствие!
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Сергей, пусть в небе для тебя светит солнце, чтобы ты шел по жизненной дороге вперед. Никогда не встречай бед и трудностей, а преграды преодолевай так, словно они не доставляют тебе сложностей.