12 июля верующие чтят память апостолов Петра и Павла, а тезки этих святых отмечают именины. Если у вас есть близкие мужчины с именами Павел или Петр - поздравьте их с Днем ангела, и им точно будет приятно. Мы рассказали значения этих имен и собрали самые красивые поздравления с их именинами.
- Значение имени Петр
- Поздравления с Днем ангела Петра
- Значение имени Павел
- Поздравления с Днем ангела Павла
Значение имени Петр
Петр - это древнегреческое имя, которое означает "скала", "камень", "твердый". Это имя апостолу Петру дал Иисус - до этого святого звали Самуил. Аналоги этого имени в других языках - Питер, Пьер, Педро.
Мужчина по имени Петр обычно соответствует значению своего имени. Он уверенный в себе и решительный. Очень упрямый и не любит, когда дела идут не так, как он запланировал. Этот мужчина любит признание и комплименты, хочет, чтобы им восхищались. При этом он способен на бескорыстные поступки, особенно в отношении родных.
Поздравления с Днем ангела Петра
С днем ангела я поздравляю
И в этот день Петру желаю:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
***
Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет Тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.
***
В День Ангела Петру желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
Прими мои самые искренние поздравления с Днем ангела Петра! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий.
***
Петр, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.
***
Дорогой Петр, поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
***
Петр, с именинами тебя! Пусть сбывается все задуманное, а здоровье никогда не подводит! Желаю больше поводов для улыбки, семейного счастья, финансового благополучия и, конечно, мира в Украине!
Значение имени Павел
Павел - имя латинского происхождение, которое означает "малый", "небольшой", "младший". Апостола Павла до встречи с Иисусом звали Саул. Аналоги имени в других языках - Пол, Пауль, Пабло.
Мужчина по имени Павел консервативный, ему трудно даются перемены. Он не очень хорошо ладит с современной техникой. По характеру он спокойный и замкнутый, чаще интроверт. Хотя с детьми он бывает строгим. Домосед, немного боязливый. Друзья и родные Павла знают его как надежного и ответственного человека, на которого всегда можно положиться. Ему можно доверить любые тайны.
Поздравления с Днем ангела Павла
Ангел-хранитель в ночи
Зажжет над Павлом три свечи,
Первую - за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую - за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.
***
Пусть Ангел жизнь Павла хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, пониманья,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Пусть ангел всегда от беды защищает,
Пусть ангел всегда твое сердце хранит,
С Днем Ангела я от души поздравляю,
Всегда с ним в согласии, дружбе живи!
***
В День ангела, Павел, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
***
Павел, с днем ангела тебя! Желаю, чтобы по жизни беды всегда обходили тебя стороной, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаю радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!
***
Павел, с именинами тебя! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.