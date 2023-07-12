Обладатели имен Петр и Павел отмечают свои именины 12 июля - мы поможем подобрать поздравление.

12 июля верующие чтят память апостолов Петра и Павла, а тезки этих святых отмечают именины. Если у вас есть близкие мужчины с именами Павел или Петр - поздравьте их с Днем ангела, и им точно будет приятно. Мы рассказали значения этих имен и собрали самые красивые поздравления с их именинами.

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Значение имени Петр

Петр - это древнегреческое имя, которое означает "скала", "камень", "твердый". Это имя апостолу Петру дал Иисус - до этого святого звали Самуил. Аналоги этого имени в других языках - Питер, Пьер, Педро.

Мужчина по имени Петр обычно соответствует значению своего имени. Он уверенный в себе и решительный. Очень упрямый и не любит, когда дела идут не так, как он запланировал. Этот мужчина любит признание и комплименты, хочет, чтобы им восхищались. При этом он способен на бескорыстные поступки, особенно в отношении родных.

Поздравления с Днем ангела Петра

С днем ангела я поздравляю

И в этот день Петру желаю:

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

***

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

***

В День Ангела Петру желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Прими мои самые искренние поздравления с Днем ангела Петра! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий.

***

Петр, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

***

Дорогой Петр, поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

***

Петр, с именинами тебя! Пусть сбывается все задуманное, а здоровье никогда не подводит! Желаю больше поводов для улыбки, семейного счастья, финансового благополучия и, конечно, мира в Украине!

Значение имени Павел

Павел - имя латинского происхождение, которое означает "малый", "небольшой", "младший". Апостола Павла до встречи с Иисусом звали Саул. Аналоги имени в других языках - Пол, Пауль, Пабло.

Мужчина по имени Павел консервативный, ему трудно даются перемены. Он не очень хорошо ладит с современной техникой. По характеру он спокойный и замкнутый, чаще интроверт. Хотя с детьми он бывает строгим. Домосед, немного боязливый. Друзья и родные Павла знают его как надежного и ответственного человека, на которого всегда можно положиться. Ему можно доверить любые тайны.

Поздравления с Днем ангела Павла

Ангел-хранитель в ночи

Зажжет над Павлом три свечи,

Первую - за любовь,

Вечного счастья новь.

Вторую - за доброту,

Правду и прямоту.

Третья свеча сохранит

Тебя от невзгод и обид.

***

Пусть Ангел жизнь Павла хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, пониманья,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть ангел всегда от беды защищает,

Пусть ангел всегда твое сердце хранит,

С Днем Ангела я от души поздравляю,

Всегда с ним в согласии, дружбе живи!

***

В День ангела, Павел, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Павел, с днем ангела тебя! Желаю, чтобы по жизни беды всегда обходили тебя стороной, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаю радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

Павел, с именинами тебя! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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