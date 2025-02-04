Сегодня именины у большого количества людей. Среди них Анна, Екатерина, Юрий и другие.

День ангела является особым духовным праздником у православных христиан. Он посвящается ангельскому защитнику, в честь которого крестили человека. Если хочется назвать ребенка со смыслом, то можно ориентироваться на именины.

У кого именины сегодня - новый календарь

Андрей - настойчивый, практичный и умный. С детства озорничает и любит интересные игры. Вырастает он в мужественного мужчину и шутника.

Аркадий - эти мужчины жизнерадостные, любознательные и уверенные в себе. Обычно они разносторонние и ценят дружбу.

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Борис - носители этого имени упрямые, сильные и решительные. Они имеют волевой характер, и на первое место ставят карьеру.

Василий - мужчины с этим именем доброжелательны, спокойны и серьезны. Они знают себе цену и склонны к фатализму.

Анна - родители, которые так назовут своего ребенка, дадут ему божественное покровительство. Значение имени "божья милость", что о многом говорит. Эти женщины добрые, доверчивые, но имеют природную теплоту.

Георгий (также по старому стилю) - они умные, порядочные и добрые мужчины, но имеют честолюбие и склонны жить в иллюзиях.

Дмитрий - представители этого имени практичны, дипломатичны и обычно имеют много друзей.

Иван (также по старому стилю) - мужчины с этим именем добродушные и нерешительные, волевые, ценят дружбу и трудолюбивые.

Екатерина - это умные женщины, которые с детства любят читать. Они имеют хорошую интуицию, вкус и воображение.

Кирилл - носители этого имени настойчивы, респектабельны и умеют себя подать. При этом они талантливы и умны.

Михаил - этот человек справедливый, добродетельный и красноречивый. Он очень старательный, но может быть вспыльчивым.

Николай (также по старому стилю) - представители этого имени известны своим самообладанием и непоколебимостью. У них широкий кругозор, но по натуре они консерваторы.

Александр - эти мужчины имеют лидерские качества и всегда находятся в центре событий. Они самолюбивы, но это свое качество всегда скрывают от окружающих.

Алексей - это интроверт, который имеет волевой и переменчивый характер. Он очень артистичен и склонен к перфекционизму.

Петр (также по старому стилю) - у него авторитетное поведение, хочет признания со стороны окружающих и не слушает чужие советы. Эти мужчины стойко переносят неудачи, сильные и приятные.

Сергей - носители этого имени творческие, преданные близким и всегда готовы прийти на помощь. Они доверчивы и не имеют лидерских качеств.

Федор - основательные, напористые, честные и целеустремленные мужчины.

Юрий - представитель этого имени изобретательный, сообразительный и общительный. Они веселые, светлые и настойчивые.

Кто празднует именины по старому стилю

В то же время День ангела сегодня по календарю старого стиля празднует меньшее количество людей.

Анастасия - эти женщины очаровательны и изящны. Обладают прекрасной интуицией, но нередко слишком самоуверенны.

Леонтий - мужчины с этим именем волевые, с детства ответственные и педантичные.

Макар - это мужественный, настойчивый мужчина, который легко встает даже после мощных ударов судьбы.

Тимофей - уравновешенный, скромный и честный мужчина. В любом коллективе он создает хорошую атмосферу.

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