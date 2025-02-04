День ангела является особым духовным праздником у православных христиан. Он посвящается ангельскому защитнику, в честь которого крестили человека. Если хочется назвать ребенка со смыслом, то можно ориентироваться на именины.
У кого именины сегодня - новый календарь
Андрей - настойчивый, практичный и умный. С детства озорничает и любит интересные игры. Вырастает он в мужественного мужчину и шутника.
Аркадий - эти мужчины жизнерадостные, любознательные и уверенные в себе. Обычно они разносторонние и ценят дружбу.
Борис - носители этого имени упрямые, сильные и решительные. Они имеют волевой характер, и на первое место ставят карьеру.
Василий - мужчины с этим именем доброжелательны, спокойны и серьезны. Они знают себе цену и склонны к фатализму.
Анна - родители, которые так назовут своего ребенка, дадут ему божественное покровительство. Значение имени "божья милость", что о многом говорит. Эти женщины добрые, доверчивые, но имеют природную теплоту.
Георгий (также по старому стилю) - они умные, порядочные и добрые мужчины, но имеют честолюбие и склонны жить в иллюзиях.
Дмитрий - представители этого имени практичны, дипломатичны и обычно имеют много друзей.
Иван (также по старому стилю) - мужчины с этим именем добродушные и нерешительные, волевые, ценят дружбу и трудолюбивые.
Екатерина - это умные женщины, которые с детства любят читать. Они имеют хорошую интуицию, вкус и воображение.
Кирилл - носители этого имени настойчивы, респектабельны и умеют себя подать. При этом они талантливы и умны.
Михаил - этот человек справедливый, добродетельный и красноречивый. Он очень старательный, но может быть вспыльчивым.
Николай (также по старому стилю) - представители этого имени известны своим самообладанием и непоколебимостью. У них широкий кругозор, но по натуре они консерваторы.
Александр - эти мужчины имеют лидерские качества и всегда находятся в центре событий. Они самолюбивы, но это свое качество всегда скрывают от окружающих.
Алексей - это интроверт, который имеет волевой и переменчивый характер. Он очень артистичен и склонен к перфекционизму.
Петр (также по старому стилю) - у него авторитетное поведение, хочет признания со стороны окружающих и не слушает чужие советы. Эти мужчины стойко переносят неудачи, сильные и приятные.
Сергей - носители этого имени творческие, преданные близким и всегда готовы прийти на помощь. Они доверчивы и не имеют лидерских качеств.
Федор - основательные, напористые, честные и целеустремленные мужчины.
Юрий - представитель этого имени изобретательный, сообразительный и общительный. Они веселые, светлые и настойчивые.
Кто празднует именины по старому стилю
В то же время День ангела сегодня по календарю старого стиля празднует меньшее количество людей.
Анастасия - эти женщины очаровательны и изящны. Обладают прекрасной интуицией, но нередко слишком самоуверенны.
Леонтий - мужчины с этим именем волевые, с детства ответственные и педантичные.
Макар - это мужественный, настойчивый мужчина, который легко встает даже после мощных ударов судьбы.
Тимофей - уравновешенный, скромный и честный мужчина. В любом коллективе он создает хорошую атмосферу.