Среди именинников Ольга, Елена Владимир и другие.

День ангела - это особенный православный праздник, который христиане отмечают в честь своих святых покровителей. Ранее он был приурочен к дате крещения, но теперь совпадает с именинами.

Кто празднует именины сегодня по новому стилю

Именины часто совпадают с днями чествования одноименных святых.

Владимир - эти мужчины имеют добрый нрав и легкий характер, харизму и брутальную внешность.

Видео дня

Георгий - представители этого имени порядочные и умные. Они эмоциональные и скромные.

Ольга - женщины с этим именем противоречивые, с тяжелым характером, но дисциплинированные и чистоплотные.

Именины 28 января по старому календарю

Гавриил - представители этого имени благородные и ответственные, способные достигать значительных высот.

Иван - это нерешительные, любознательные мужчины, которые часто меняют свои увлечения.

Михаил - носители этого имени азартны и активны, они не завистливы и всегда приходят на помощь близким.

Павел - мужчины с этим именем уравновешенные, надежные и нежные.

Прохор - они солидные, не любят одиночество, могут иметь проблемы с алкоголем.

Ян - эти мужчины умеренные, добрые, толерантные и независимые.

Елена - женщины с этим именем веселые и жизнерадостные, они очень сострадательны и имеют высокую самооценку.

Илона - значение имени "солнечный луч". Эти женщины очаровательны, правдивы и любят путешествовать.

Вас также могут заинтересовать новости: