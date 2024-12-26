Узнайте, кого и как стоит поздравить с Днем ангела 26 декабря.

День ангела или именины - это особенная дата, когда можно обратиться с молитвой к своему одноименному святому. В верующие родители нередко подбирают имя для ребенка из списка именин в дату рождения малыша.

Мы рассказали, у кого день ангела 26 декабря по новому и старому церковным календарям. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые поздравления для них.

У кого сегодня День ангела по новому стилю

Лука - образовано от латинского слова lux, то есть "свет".

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Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".

Теодор, Федор - современный вариант греческого имени Теодорос - "помилованный Богом".

Тихон - произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе.

Антонина - имя латинского происхождения, что значит "вступать в бой", "состязаться".

У кого именины 26 декабря по старому стилю

Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос - "защитник человечества".

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Аркадий - имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии".

Арсений - от греческого слова Арсен - "зрелый", "мужественный".

Василий - произошло от древнегреческого имени Басилейос, что переводится как "царственный".

Владимир - имя древнеславянского происхождения, что означает "славный правитель", "повелитель мира".

Григорий - от древнегреческого слова григорео - "не спать", "быть бдительным".

Евгений - в переводе с греческого языка - "благородного происхождения", "знатный".

Емельян - происходит от римского родового имени Aemilius - "соперник", "неуступчивый", "страстный".

Иван - имя древнееврейского происхождения, что значит "помилованный Господом".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Яков - от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

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