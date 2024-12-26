День ангела или именины - это особенная дата, когда можно обратиться с молитвой к своему одноименному святому. В верующие родители нередко подбирают имя для ребенка из списка именин в дату рождения малыша.
Мы рассказали, у кого день ангела 26 декабря по новому и старому церковным календарям. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые поздравления для них.
У кого сегодня День ангела по новому стилю
Лука - образовано от латинского слова lux, то есть "свет".
Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".
Теодор, Федор - современный вариант греческого имени Теодорос - "помилованный Богом".
Тихон - произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе.
Антонина - имя латинского происхождения, что значит "вступать в бой", "состязаться".
У кого именины 26 декабря по старому стилю
Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос - "защитник человечества".
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Аркадий - имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии".
Арсений - от греческого слова Арсен - "зрелый", "мужественный".
Василий - произошло от древнегреческого имени Басилейос, что переводится как "царственный".
Владимир - имя древнеславянского происхождения, что означает "славный правитель", "повелитель мира".
Григорий - от древнегреческого слова григорео - "не спать", "быть бдительным".
Евгений - в переводе с греческого языка - "благородного происхождения", "знатный".
Емельян - происходит от римского родового имени Aemilius - "соперник", "неуступчивый", "страстный".
Иван - имя древнееврейского происхождения, что значит "помилованный Господом".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Яков - от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".