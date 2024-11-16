Каждый день в году посвящен памяти определенных святых, и их тезки празднуют свои именины. В День ангела стоит поздравить человека, который носит такое имя. А верующие родители могут выбрать имя для ребенка из списка именин за день рождения или крещения малыша. Тогда у него появится свой ангел-хранитель.
Мы перечислили все дни ангела 16 ноября, а также назвали значения этих имён и собрали красивые поздравления с именинами в картинках. Напомним, что в 2023 году ПЦУ перешла на новый церковный календарь. Поэтому мы публикуем два списка именин - по старому и по новому стилю.
У кого День ангела 16 ноября по новому стилю
Василий - образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Виктор - от латинского слова victor, что означает "победитель".
Дмитрий - образовано от имени Деметры, древнегреческой богини плодородия.
Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Макар - от древнегреческого слова макариос, что значит "блаженный", "счастливый".
Матвей - произошло от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".
Михаил - образовано от древнееврейского имени Михаэль, что переводится как "кто как Бог?", "никто не равен Богу".
Николай - произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Сергей - форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Федор - от греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
У кого именины 16 ноября по старому стилю
Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "человек", то есть "защитник людей".
Богдан - имя древнерусского происхождения, что означает "Божий дар", "дарованный Богом".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос, то есть "царственный", "королевский".
Владимир - имя древнерусского происхождения, что значит "повелитель мира", "славный правитель".
Георгий - от древнегреческого георгос - "земледелец".
Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Илья - произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф, что означает "Яхве отдаст".
Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - имя латинского происхождения, что означает "малый", "небольшой", "скромный".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный";
Семен - форма от древнееврейского имени Шимон, что в переводе значит "Бог услышал".
Сергей - от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокого происхождения".
Федор - от греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Анна - образовано от древнееврейского имени Ханна, что имеет значение "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Светлана - аналог греческого имени Фотиния - "светлая".