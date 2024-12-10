Именинами называют день, когда церковь чествует святого с таким же именем, как у нас. У большинства людей несколько дней ангела в году, но главным считается тот, который ближе всего к дате рождения.
Мы рассказали, у кого День ангела 10 декабря по церковному календарю, и как назвать рожденного сегодня ребенка для счастливой судьбы.
У кого именины сегодня 10 декабря по новому стилю
Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос, что значит "защитник человечества".
Алексей - современный вариант древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Анатолий - восходит к словам древнегреческого языка анатоликос "восточный" и анатоле "восток".
Григорий - образовано от древнегреческого слова григорео - "не спать", "быть бодрым".
Евгений - от древнегреческого имени Эугениос, что переводится как "знатного происхождения", "с хорошими генами".
Иван - имя еврейского происхождения, от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом"
Константин - произошло от латинского слова constans, то есть "стойкий", "неизменный", "постоянный".
Михаил - современная форма древнееврейского имени Микаэль, значение которого - "кто как Бог?", "никто не равен Богу".
Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".
Сергей - украинская форма древнеримского имени Сергиус - "знатный", "благородный".
Степан - образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".
Александра - женская форма имени Александр, значение которого - "защитница людей".
Анна - от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила".
Татьяна - возможно, образовано от греческого слова татто - "устанавливать", "учреждать".
У кого День ангела сегодня 10 декабря по старому стилю
Алексей - современный вариант древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Андрей - от древнегреческого имени Андреас - "смелый", "мужчина".
Борис - имя старославянского происхождения, которое значит "славный в борьбе", "великий боец".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царственный".
Владимир - современный вариант древнеславянского имени Володимѣръ - "повелитель мира".
Всеволод - в переводе с древнеславянского - "владеющим всем".
Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Дмитрий - образовано от имени Деметры, древнегреческой богини земледелия.
Иван - имя еврейского происхождения, от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом"
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Роман - в перевода с латинского - "римский", "родом из Рима".
Сергей - украинская форма древнеримского имени Сергиус - "знатный", "благородный".