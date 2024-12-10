10 декабря обладатели многих имён отмечают свой День ангела.

Именинами называют день, когда церковь чествует святого с таким же именем, как у нас. У большинства людей несколько дней ангела в году, но главным считается тот, который ближе всего к дате рождения.

Мы рассказали, у кого День ангела 10 декабря по церковному календарю, и как назвать рожденного сегодня ребенка для счастливой судьбы.

У кого именины сегодня 10 декабря по новому стилю

Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос, что значит "защитник человечества".

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Алексей - современный вариант древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Анатолий - восходит к словам древнегреческого языка анатоликос "восточный" и анатоле "восток".

Григорий - образовано от древнегреческого слова григорео - "не спать", "быть бодрым".

Евгений - от древнегреческого имени Эугениос, что переводится как "знатного происхождения", "с хорошими генами".

Иван - имя еврейского происхождения, от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом"

Константин - произошло от латинского слова constans, то есть "стойкий", "неизменный", "постоянный".

Михаил - современная форма древнееврейского имени Микаэль, значение которого - "кто как Бог?", "никто не равен Богу".

Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".

Сергей - украинская форма древнеримского имени Сергиус - "знатный", "благородный".

Степан - образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Александра - женская форма имени Александр, значение которого - "защитница людей".

Анна - от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила".

Татьяна - возможно, образовано от греческого слова татто - "устанавливать", "учреждать".

У кого День ангела сегодня 10 декабря по старому стилю

Алексей - современный вариант древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей - от древнегреческого имени Андреас - "смелый", "мужчина".

Борис - имя старославянского происхождения, которое значит "славный в борьбе", "великий боец".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царственный".

Владимир - современный вариант древнеславянского имени Володимѣръ - "повелитель мира".

Всеволод - в переводе с древнеславянского - "владеющим всем".

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Дмитрий - образовано от имени Деметры, древнегреческой богини земледелия.

Иван - имя еврейского происхождения, от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом"

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Роман - в перевода с латинского - "римский", "родом из Рима".

Сергей - украинская форма древнеримского имени Сергиус - "знатный", "благородный".

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