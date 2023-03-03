3 марта в мире отмечается Международный праздник День писателя. Украина гордится своими писателями, которые были очень талантливыми и имели интересные и сложные судьбы. В школе обычно нам очень кратко рассказывают об их биографии, но на самом деле о них можно рассказать много интересного. УНИАН перечислил 10 необычных фактов об украинских писателях.
Ранее мы также называли 10 самых интересных фактов об украинском языке.
Интересные факты об украинских писателях
- Василий Стус был великим патриотом и не скрывал этого. За это он суммарно получил 23 года принудительных работ или лишения свободы от советского режима. Также Стус принципиально разговаривал на украинском языке и однажды подрался в университете за то, что ему сказали "говорить на нормальном языке".
- Максим Рыльский был не только талантливым писателем, но и лингвистом и музыкантом. Он знал более 30 языков и свободно владел 13 языками. А музыке его учил знаменитый украинский композитор Николай Лысенко, у которого Рыльский даже жил некоторое время.
- Ольга Кобылянская посвятила значительную часть творчества проблематике украинского села и тяжелой жизни крестьян. После печати повести "Земля" богатый землевладелец предложил писательнице брак. Он подумал, что женщина, которая так глубоко чувствует человеческие трагедии, умеет и глубоко любить. На это Кобылянская ответила, что умеет и глубоко ненавидеть.
- Панас Мирный работал чиновником в Российской империи, но ненавидел свою работу и всю империю. Возможно, именно поэтому Панас Рудченко взял себе псевдоним Мирный, а некоторые произведения вообще публиковал анонимно. Свои работы Мирный прятал в ящике от сала, что сохранило их от уничтожения во время обысков.
- Иван Багряный за время жизни несколько раз убегал от советской власти, которая пыталась задержать его за патриотическую позицию. А еще ему удавалось сбежать из-под ареста. Багряный всегда носил с собой цианистый калий на случай, если его все же поймают.
- Иван Франко большую часть жизни страдал от безответной любви. В юношестве он влюбился в сестру своего друга Ольгу. Все шло к браку. Но в то время Франка задержали за подозрение в распространении в социалистических идеях и исключили из университета. Из-за этого отец Ольги запретил дочери выходить замуж за Франко и отдал ее за другого мужчину.
- Пантелеймон Кулиш имел немало любовниц при жизни, но среди них не было ни одной россиянки. Однажды он отказался от отношений с дочерью ректора Петербургского университета, потому что она не любила украинский фольклор и не хотела изучать украинский язык.
- Борис Гринченко все детство говорил на русском языке. Но в 11 лет он прочитал "Кобзарь" Шевченко и сравнил книгу с Библией. Он сознательно перешел на украинский язык и общался на русском исключительно со своей матерью. А во взрослом возрасте он составил четырехтомный украинский словарь.
- Мария Вилинская, известная как Марко Вовчок, была роковой женщиной и имела десятки поклонников среди мужчин. Мужчины ехали к ней на край света, бросали ради нее работу, а Пантелеймон Кулиш из-за нее развелся с женой. Вилинская ехала за границу без сопровождения первого мужа, что было неслыханно в патриархальном обществе. А во второй раз она вышла замуж за молодого друга ее сына.
- Григорий Тютюнник совершил самоубийство в возрасте 41 год. Он оставил предсмертную записку, которую забрали кагебисты. Его жена запомнила его последние слова так: "Мучайте уже кого-то другого, а все, что я написал, сожгите".