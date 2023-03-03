Во Всемирный лень писателя перечисляем интересные факты об отечественных мастерах слова.

3 марта в мире отмечается Международный праздник День писателя. Украина гордится своими писателями, которые были очень талантливыми и имели интересные и сложные судьбы. В школе обычно нам очень кратко рассказывают об их биографии, но на самом деле о них можно рассказать много интересного. УНИАН перечислил 10 необычных фактов об украинских писателях.

Ранее мы также называли 10 самых интересных фактов об украинском языке.

Интересные факты об украинских писателях

Василий Стус был великим патриотом и не скрывал этого. За это он суммарно получил 23 года принудительных работ или лишения свободы от советского режима. Также Стус принципиально разговаривал на украинском языке и однажды подрался в университете за то, что ему сказали "говорить на нормальном языке".

был великим патриотом и не скрывал этого. За это он суммарно получил 23 года принудительных работ или лишения свободы от советского режима. Также Стус принципиально разговаривал на украинском языке и однажды подрался в университете за то, что ему сказали "говорить на нормальном языке". Максим Рыльский был не только талантливым писателем, но и лингвистом и музыкантом. Он знал более 30 языков и свободно владел 13 языками. А музыке его учил знаменитый украинский композитор Николай Лысенко, у которого Рыльский даже жил некоторое время.

был не только талантливым писателем, но и лингвистом и музыкантом. Он знал более 30 языков и свободно владел 13 языками. А музыке его учил знаменитый украинский композитор Николай Лысенко, у которого Рыльский даже жил некоторое время. Ольга Кобылянская посвятила значительную часть творчества проблематике украинского села и тяжелой жизни крестьян. После печати повести "Земля" богатый землевладелец предложил писательнице брак. Он подумал, что женщина, которая так глубоко чувствует человеческие трагедии, умеет и глубоко любить. На это Кобылянская ответила, что умеет и глубоко ненавидеть.

посвятила значительную часть творчества проблематике украинского села и тяжелой жизни крестьян. После печати повести "Земля" богатый землевладелец предложил писательнице брак. Он подумал, что женщина, которая так глубоко чувствует человеческие трагедии, умеет и глубоко любить. На это Кобылянская ответила, что умеет и глубоко ненавидеть. Панас Мирный работал чиновником в Российской империи, но ненавидел свою работу и всю империю. Возможно, именно поэтому Панас Рудченко взял себе псевдоним Мирный, а некоторые произведения вообще публиковал анонимно. Свои работы Мирный прятал в ящике от сала, что сохранило их от уничтожения во время обысков.

работал чиновником в Российской империи, но ненавидел свою работу и всю империю. Возможно, именно поэтому Панас Рудченко взял себе псевдоним Мирный, а некоторые произведения вообще публиковал анонимно. Свои работы Мирный прятал в ящике от сала, что сохранило их от уничтожения во время обысков. Иван Багряный за время жизни несколько раз убегал от советской власти, которая пыталась задержать его за патриотическую позицию. А еще ему удавалось сбежать из-под ареста. Багряный всегда носил с собой цианистый калий на случай, если его все же поймают.

за время жизни несколько раз убегал от советской власти, которая пыталась задержать его за патриотическую позицию. А еще ему удавалось сбежать из-под ареста. Багряный всегда носил с собой цианистый калий на случай, если его все же поймают. Иван Франко большую часть жизни страдал от безответной любви. В юношестве он влюбился в сестру своего друга Ольгу. Все шло к браку. Но в то время Франка задержали за подозрение в распространении в социалистических идеях и исключили из университета. Из-за этого отец Ольги запретил дочери выходить замуж за Франко и отдал ее за другого мужчину.

большую часть жизни страдал от безответной любви. В юношестве он влюбился в сестру своего друга Ольгу. Все шло к браку. Но в то время Франка задержали за подозрение в распространении в социалистических идеях и исключили из университета. Из-за этого отец Ольги запретил дочери выходить замуж за Франко и отдал ее за другого мужчину. Пантелеймон Кулиш имел немало любовниц при жизни, но среди них не было ни одной россиянки. Однажды он отказался от отношений с дочерью ректора Петербургского университета, потому что она не любила украинский фольклор и не хотела изучать украинский язык.

имел немало любовниц при жизни, но среди них не было ни одной россиянки. Однажды он отказался от отношений с дочерью ректора Петербургского университета, потому что она не любила украинский фольклор и не хотела изучать украинский язык. Борис Гринченко все детство говорил на русском языке. Но в 11 лет он прочитал "Кобзарь" Шевченко и сравнил книгу с Библией. Он сознательно перешел на украинский язык и общался на русском исключительно со своей матерью. А во взрослом возрасте он составил четырехтомный украинский словарь.

все детство говорил на русском языке. Но в 11 лет он прочитал "Кобзарь" Шевченко и сравнил книгу с Библией. Он сознательно перешел на украинский язык и общался на русском исключительно со своей матерью. А во взрослом возрасте он составил четырехтомный украинский словарь. Мария Вилинская , известная как Марко Вовчок, была роковой женщиной и имела десятки поклонников среди мужчин. Мужчины ехали к ней на край света, бросали ради нее работу, а Пантелеймон Кулиш из-за нее развелся с женой. Вилинская ехала за границу без сопровождения первого мужа, что было неслыханно в патриархальном обществе. А во второй раз она вышла замуж за молодого друга ее сына.

, известная как Марко Вовчок, была роковой женщиной и имела десятки поклонников среди мужчин. Мужчины ехали к ней на край света, бросали ради нее работу, а Пантелеймон Кулиш из-за нее развелся с женой. Вилинская ехала за границу без сопровождения первого мужа, что было неслыханно в патриархальном обществе. А во второй раз она вышла замуж за молодого друга ее сына. Григорий Тютюнник совершил самоубийство в возрасте 41 год. Он оставил предсмертную записку, которую забрали кагебисты. Его жена запомнила его последние слова так: "Мучайте уже кого-то другого, а все, что я написал, сожгите".

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