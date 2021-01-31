Такой подарок является одним из проявлений женой своих чувств, заботы и любви ко второй половинке.

Приближается прекрасный романтический праздник – День святого Валентина. В этот день влюбленные обмениваются милыми презентами. Поэтому самое время задуматься над тем, какой подарок подготовить любимому мужу.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыПодарок – это одно из проявлений своих чувств, заботы и любви, а если он одновременно романтичный и практичный, то такой презент запомнится надолго. При этом не обязательно вручать дорогие подарки, важно, чтобы они были символичными и романтичными.

Чтобы выбрать, что подарить мужу на День святого Валентина, порой у любящей жены уходит много времени и сил. Этот процесс осложняется тем, что с годами у многих жен иссякают идеи. УНИАН сделал подборку классических и оригинальных подарков мужчине на любой вкус и кошелек.

Практичные подарки для мужчины на 14 февраля

Если муж – человек рациональный и практичный, то, конечно, дарить ему милые безделушки не стоит. Однако, выбирая презент на 14 февраля, следует помнить, что это день любви и взаимных чувств. В таком случае стоит обратить внимание на что-то из списка:

согревающая в холод вещь: снуд, шарф, варежки или модная вязаная шапка с помпоном;

аксессуары: кожаное портмоне, кошелек, ремень, сумка или рюкзак, зажим для денег, визитница, дневник, именная ручка в футляре. При этом хорошо будет, если, например, на каждом листе дневника будут написаны личные короткие пожелания;

разнообразные гаджеты и аксессуары: наушники, mp3-плеер, электронная книга, usb-накопитель, универсальный аккумулятор, подушка-подставка для работы за компьютером;

другие полезные вещи: будильник со звуками природы и проекцией звезд, мужской подарочный набор, гребень для усов и бороды, оригинальный зонтик, подставки под горячее с пожеланиями, индивидуальные парные чехлы на смартфоны для двоих.

Популярные подарки мужу на День влюбленных

Есть немало различных идей, способных прекрасным образом выразить свои чувства любимому мужу в этот день. Возможными вариантами подарка будут:

украшение или флакон любимого парфюма;

печенье с предсказаниями;

бутылка элитного виски или другого алкоголя;

шоколадный набор для настоящего мужчины;

футболка с надписью "Лучший в мире мужчина" или парные футболки;

стильная бейсболка;

подушка или деревянная подставка для смартфона в форме сердца.

Романтические и пикантные подарки

День святого Валентина – праздник, который принято проводить вдвоем в романтической обстановке. Отличным выбором для любимого мужа будет подарок, который его приятно удивит и вызовет невероятные эмоции. Можно присмотреть какой-то оригинальный презент из данного списка:

оформление спальни к его пробуждению гелиевыми шарами в форме красных сердец, поднеся завтрак в постель;

романтический ужин при свечах;

вы в необычном виде – красивом белье или тематическом костюме;

подходящая безделушка из интим-магазина. Выбрать можно все, что угодно, – меховые наручники, кнут или сексуальную кожаную маску для лица;

эротическая игра – такой презент понравится экспериментатору и мужчине, который не боится пробовать что-то новое;

абонемент на массаж и другие релакс-процедуры для двоих. Таким образом сможет отдохнуть и расслабиться не только ваш муж, но и вы.

Подарки на День влюбленных по хобби и увлечениям мужа

Обратите внимание на увлечение вашего мужа. Стоит внимательно прислушаться или же самой подумать, чем можно поздравить мужа, чтобы потешить его самолюбие. Что можно подарить в таком случае:

видеорегистратор, чехлы с подогревом, ортопедические подушки, увлажнитель воздуха, автомобильный пылесос, органайзер, удобная термокружка – для автомобилиста;

карта памяти, гарнитура для общения онлайн, кружка с подогревом от USB, настольная лампа, охлаждающая подставку для ноутбука, наушники – любимому, который увлекается компьютерными играми или много работает за ноутбуком;

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диск с любимой музыкой, футболка с логотипом, раритетное издание (виниловая пластинка или фан-бокс), проигрыватель, билет на концерт любимой группы, чашка с изображением любимых исполнителей – для меломана;

гантели, эспандер, спортивная одежда, шагомер, фитнес-браслет, турник, набор для бани – мужу, который заботится о здоровье;

набор ножей, специальная доска для разделки мяса, набор для барбекю, оригинальный фартук – домашнему кулинару;

компас, палатка, набор для пикника, надувное кресло или матрас, складной стул, термос, походная фляга и стопки, набор для выживания в экстремальных условиях – активному путешественнику и туристу;

курсы экстремального вождения, стрельба в тире, полет-экскурсия на самолете или вертолете, интересный квест – для мужа-эктремала.

В целом любой подарок для близкого человека будет приятным в День святого Валентина, если он свидетельствует о нежных чувствах и заботе.

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Автор: УНИАН