Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

7 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Амвросия Медиоланского. В народном календаре - Абросимов день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают в церкви 7 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

7 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 декабря (20 декабря по старому стилю) - день памяти святого Амвросия Медиоланского, который был епископом, праведником и христианским писателем.

Амвросий жил в IV веке в Италии. Он был родом из аристократической семьи, но когда стал епископом в Медиолане, то все свое богатство пожертвовал церкви. Сам же начал вести скромный и строгий образ жизни.

Видео дня

Амвросия считали одним из лучших проповедников христианства. Он оставил множество богословских трудов и пользовался всенародной любовью - благодаря чудесам, которые происходили по его молитве. Мощи святого после его смерти поместили в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте построили базилику святого Амвросия, там святые мощи хранятся до сих пор.

Праздник 7 декабря по старому стилю - день святой Екатерины Александрийской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 24 ноября.

О чем говорят приметы на 7 декабря

Приметы этого дня такие:

день выдался ясный - зима будет морозной;

тепло и слякоть на улице - еще 10 дней мороза не жди;

небо в звездах - к снегопаду.

В народном календаре 7 декабря - праздник Абросимов день.

Что нельзя делать 7 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

выполнять тяжелую работу женщинам и стирать;

веселиться и петь песни, нарушать другие правила поста;

отказывать в помощи и милостыне.

Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать в Рождественский пост 2023.

По народным приметам в этот день не следует надевать слишком яркую одежду - считается, что так на себя можно натянуть неприятности и сглаз.

Что можно делать 7 декабря

Амвросий Медиоланский считается покровителем учителей, проповедников и певчих. Святому молятся в различных житейских и бытовых нуждах, а так как он имел дар исцелять людей, то молитвы святому помогают больным, особенно детям.

В этот день принято начинать потихоньку готовиться к Рождеству - заниматься тяжелым трудом и стирать, как уже было сказано, нельзя, но можно наводить порядок в доме, менять занавески, заготавливать продукты к празднику.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

7 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.

Вас также могут заинтересовать новости: