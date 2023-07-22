Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

23 июля в православной церкви - день памяти Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. В народном календаре этот день называется Антоний Громоносец. О народных приметах, что можно и нельзя делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

23 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Антоний Печерский родился в 983 году, в городе Любеч, под Черниговом. Еще в юности он решил посвятить жизнь Богу. В "Повести временных лет" сказано, что Антония в мирской жизни звали Антипа. Он отправился на Афон, прожил там несколько лет и принял монашеский постриг с именем Антоний. Позже игумен Афонского монастыря отпустил Антония домой - чтобы тот распространял христианскую веру на родной земле.

Антоний поселился в пещере на Берестовой горе возле Днепра. Слава о монахе дошла до Киева и других городов - к Антонию приходили за благословением и советом, и постепенно вокруг начали собираться последователи. Первыми учениками были Никон и Феодосий. Когда их было 12, они выкопали большую пещеру с келиями и церковью и стали там жить. Это было начало Киево-Печерской Лавры. С монахами Антоний оставил игумена, в сам ушел в новую пещеру и стал жить как затворник. Но и там к нему стали подселяться последователи - так были основаны Ближние и Дальние пещеры. Немного позже под дальними пещерами была построена деревянная церковь в честь Успения Божией Матери.

Видео дня

Преподобный Антоний Печерский имел дар прозрения и чудотворений - он предсказывал события и лечил больных. Его мощи находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святого Антония вспоминают 23 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 10 июля.

Народные приметы на 23 июля

По приметам дня судили о погоде в ближайшее время:

росы нет утром - вечером пойдет дождь;

сильный гром в этот день - к сильному ливню, а глухой гром - к затяжному и тихому дождю;

верхушка березы пожелтела - осень будет ранней.

В народе 22 июля - праздник Антония Громоносца. В этот день обычно бывают грозы.

23 июля - что сегодня нельзя делать

Многие запреты этого дня связаны с водой:

запрещено ссориться и кричать - это грех;

нельзя бросать в воду мусор и ругаться возле воды;

не стоит рассказывать о своих планах - не удадутся.

Запрещается носить грязную или несвежую одежду - это к болезням, а также в этот день не стирают и не убирают. Плохой приметой считается допивать воду за кем-то, особенно за детьми.

Что можно делать 23 июля

23 июля молятся преподобному Антонию - просят у святого мира, исцеления от недугов, утешения в печали. Перед молитвой обязательно полагается умыться - считается, что вода в этот день имеет особую силу.

Также 23 июля нужно обязательно выкупаться и надеть чистую одежду - это защитит от недугов на целый год. В этот день хорошо вступать в брак - все союзы будут счастливыми и под защитой святого.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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