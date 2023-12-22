Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

23 декабря по новому церковному календарю вспоминаютсвятого Феодула Критского и еще девять мучеников. В народном календаре - Федулов день. Рассказываем о его традициях и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 23 декабря по старому стилю.

23 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 декабря (5 января по старому стилю) - день памяти великомученика Феодула Критского и еще девяти мучеников с ним, которые погибли за веру.

Феодул Критский жил в III столетии в Фессалониках. Это были времена правления императоров Диоклетиана и Максимилиана, когда христиане подвергались жестоким гонениям.

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В писании сказано, что Феодул был чтецом в местной церкви. Однажды ему приснился сон, как какой-то человек в светлой одежде что-то положил ему в ладонь. Когда Феодул проснулся, то обнаружил перстень с изображением креста. С его помощью он стал исцелять больных. Несмотря на гонения, Феодул также проповедовал Евангелие. Правитель города, узнав об этом, предложил юноше отречься от веры, но получил отказ. Тогда Феодула поставили перед выбором: благополучная жизнь или немедленная смерть. Святой ответил, что выбирает жизнь вечную. Тогда его бросили в тюрьму, но он и там стал проповедовать и обратил в христианство пленников. Девятерых христиан и Феодула судили, но так и не заставили отречься от веры и после бросили в море, привязав камни.

Праздник 23 декабря по старому стилю - день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 10 декабря.

О чем говорят приметы на 23 декабря

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшие дни, а также можно было узнать, каким будет лето:

погода ясная в этот день - к морозам;

звезды мерцают - будет стужа;

сухо - к засушливому лету;

сильный снегопад - к хорошему урожаю.

В народном календаре 23 декабря - праздник Федулов день, Федул Зимний. Говорят: "Пришел Федул, и ветер подул - значит, урожай будет хорошим". В этот день внимание следует уделить домашним животным и проявить особую заботу о них.

Что нельзя делать 23 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

спорить, ругаться, собирать сплетни;

обижать животных;

отказывать в помощи;

веселиться и нарушать другие правила поста.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя, поэтому нужно воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в развлечениях. Тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла - ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

Народные приметы говорят, что в этот день следует быть особо осторожными с острыми предметами - если пораниться, то будет заживать до следующего декабря. Не советуют шить, особенно незамужним девушкам, чтобы они не остались без женихов. Отдавать долги и делаиться своими планами также лучше в другой день.

Что можно делать 23 декабря

В день памяти святых можно пойти в храм или помолиться дома. У великомученика Феодула просят помощи в ведении домашнего хозяйства - святой считается покровителем домашних животных.

Также в этот день принято печь постное печенье в виде фигурок животных - в старину верили, что такая выпечка отпугивает зло и притягивает добро. По обычаю 23 декабря нужно завершить приготовления к Рождеству.

23 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

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