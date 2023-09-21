Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

22 сентября по новому церковному календарю вспоминают святого мученика Фоку Синопского и пророка Иону. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

22 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

22 сентября (5 октября по юлианскому календарю) - день памяти пророка Ионы. Иона жил в галилейском городе Гафхефера в VIII веке до н.э. Он был одним из двенадцати малых пророков - авторов книг пророчеств. Пророчествовал Иона среди язычников в столице Ассирийского царства - Ниневии, а история святого поистине удивительна.

Город Ниневия на то время был очень роскошен, красив и многолюден, но, сожалению, пал нравственно. По преданию, Господь призвал Иону отправиться в столицу Ассирии и проповедовать для них покаяние, чтобы избежать гибели. Иона не захотел идти, так как ассирийцы тогда были врагами израильского народа, поэтому он сел на корабль в Иоппию. В пути корабль попал в страшную бурю, и моряки кинули жребий, чтобы понять, кто нагрешил и за что их наказывают. Жребий указал на Иону - он сознался, что ослушался и попросил выбросить его в море, чтобы спасти само судно. В море Иону проглотил кит - в его чреве мужчина провел трое суток в молитвах и покаянии. Случилось еще одно чудо: кит выплюнул свою добычу на берег. После этого Иона отправился в Ниневию и стал там проповедником. Жители города покаялись и благополучно жили еще более 200 лет (в 610 году до н.э. Ниневия все-таки была разрушена), а пророк Иона вернулся домой.

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Священномученик Фока Синопский жил в I веке в городе Синоп (нынче Турция) - отсюда и произошло его имя. Он был праведником и милосердным человеком, а также обладал даром исцелять людей, изгоняя бесов. В то время он многим помог также принять веру в Христа, и Фоку рукоположили в епископы города. Когда во времена правления императора Траяна начались гонения на христиан, епископа принуждали отречься от веры. Но тот отказался, за что его и казнили. В 404 году мощи святого перенесли в Константинополь.

Церковный праздник22 сентября по старому стилю - день Анны и Иоакима, родителей Пресвятой Девы Марии, а также Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Приметы на 22 сентября

Приметы дня говорят о том, какими будут зима и урожай в следующем году:

паутина длинная летает - осень будет ясной, а снег выпадет нескоро;

комары до сих пор летают - зима будет мягкой;

ива начала сбрасывать листья - к скорой зиме;

сильный листопад начался - зима будет суровой;

если в этот день снег выпал - будет плохой урожай в следующем году.

В народе 22 сентября - праздник Иона и Фока, Листопадная. Традиционно в этот день на огородах копают редьку, а также готовят из нее. Листопадным день прозвали из-за сильного ветра, который обносил листья на деревьях. Считается, что с этого дня начинается осень и продолжается до Рождества.

Что нельзя делать 22 сентября

Что сегодня нельзя делать:

ругаться и устраивать склоки;

лениться и долго спать - будут проблемы с деньгами;

есть рыбу и блюда из нее - в память о том, как пророк сидел в чреве кита;

по этой же причине - ловить и продавать рыбу.

Также в этот день запрещается ругать погоду и ветер.

Что можно делать 22 сентября

Святого Фоку считают защитником от пожаров и спасителем утопающих, также святому молятся о защите дома. В этот день хорошо готовить блюда из редьки, чтобы укрепить здоровье. Хорошая примета, если 22 сентября на голову упадет еловая шишка - это к богатству.

22 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Вениамин, Андрей, Макар, Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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