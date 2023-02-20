Какой праздник 20 февраля отмечают христиане, приметы и запреты этого дня.

20 февраля православная церковь вспоминает преподобного Луку Елладского. Этот греческий святой жил более тысячи лет назад. Также сегодня - день памяти преподобного Парфения.

Народный праздник 20 февраля 2023 известен под названиями День Луки, Могущница, Феня - спасовы коренья.

Православный праздник 20 февраля - день памяти святого Луки

Лука Стириот, или Лука Елладский жил в Греции в Х веке. С малых лет он помогал людям и отдавал много времени молитве, а после смерти отца решил стать монахом. Сначала 7 лет жил отшельником в церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии. Позже, из-за вторжения войск болгарского царя Симеона I был вынужден переехать в Коринф, а затем на 10 лет в Патры, после вернулся в Яннимаки, где прожил 12 лет.

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Молитва Луки была настолько сильной, что во время нее он поднимался в воздух. За строгую аскезу и великую любовь к людям святой был наделен даром провидения и исцеления болезней - душевных и физических.

В 44 года преподобный стал отшельником и удалился на пустынный остров Ампелон, а затем поселился в горах Геликон. Там он собрал последователей, и вместе они построили церковь святой Варвары. После смерти преподобного эта церковь стала началом православного монастыря Осиос.

Похоронен святой в своей келье, мощи святого Луки мироточили и исцеляли от самых тяжелых болезней.

Православный праздник 20 февраля - день памяти преподобного Парфения

Святой Парфений жил в IV веке. Его отец был диаконом в Мелитополе на Геллеспонте. Мальчик не имел образования, но с юных лет слушал в церкви чтение Священного Писания и старался жить по его заповедям.

Сначала он был рыбаком, ловил и продавал рыбу, а все заработанное раздавал бедным. За свое доброе отношение к людям Парфений получил дар исцеления и изгнания бесов.

Услышав о его милосердии епископ Мелитополя Филит рукоположил Парфения в священники, а позже митрополит Кизикский Аскал сделал его епископом города Лампсака. Своими молитвами, речами и евангельским образом жизни святой сумел обратить город в христианство: добился позволения разрушать языческие капища и получил деньги на возведение храма.

Святой Парфений всю свою жизнь помогал людям и исцелял любые болезни, никогда и никому не отказывая. Его почитали многие верующие. Умер святой в старости, оставив в наследство образец своей жизни.

Приметы на 20 февраля

Вот какие приметы на Луку говорили о погоде:

если на Луку тает - к теплому лету;

облака синего цвета - будет теплая погода;

красное солнце на закате - лето будет холодным и ветреным;

гремит гром - быть плохому сенокосу.

Что можно делать 20 февраля

В день святого Луки много молились и думали о смысле жизни и бытии. Также 20 февраля поминали умерших предков и навещали могилы.

Традиционно на святого Луку пекли пироги с луком: несколько штук нужно было оставить на пороге - для умерших родственников, а также раздать нищим - на счастье. Считалось, что все отданное вернется радостью и благополучием.

Что нельзя делать 20 февраля

На Луку нельзя ссориться, ругаться, таить обиды. Если в этот день совершить плохой поступок, то он вернется в стократном размере. Также считалось, что 20 февраля нельзя справлять свадьбу, так как это поминальный день. Если нарушить запрет, то брак не принесет удачи и будет недолгим.

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