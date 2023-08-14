Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

15 августа в церкви отмечают перенесение мощей апостола от семидесяти Стефана. В народном календаре - Степан Сеновал. О традициях и запретах на церковный праздник и приметах этого дня - в материале.

15 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Святой Стефан жил в I веке, был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами Христа, поэтому его называют архидиаконом. Также он был избран апостолом от семидесяти и наравне с другими апостолами проповедовал в Иерусалиме христианскую веру.

Как-то в одной из своих проповедей он сказал, что "Всевышний не в рукотворных храмах живет". Его слова были восприняты как богохульство - особенно возмутило слово "рукотворный", употреблявшееся в отношении языческих идолов. Поэтому Стефана приговорили к суду. Доселе неизвестно, был он казнен по приговору или забит камнями толпой. Мощи святого обрели лишь спустя 4 века после смерти - 15 августа отмечают перенесение мощей в столицу Византии из Иерусалима. Так как они имеют целебную силу, то частицы мощей быстро разошлись по всему миру.

Видео дня

Святого Стефана почитают 15 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 2 августа.

Народные приметы на 15 августа

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и в сентябре:

дождь в этот день - плохая погода будет весь ближайший месяц; а если с утра сухо - следующие 6 недель будет засуха;

солнечный день выдался - сентябрь будет теплым;

паук плетет маленькую паутину - к сильному ветру.

В народе 15 августа - праздник Степан Сеновал. В этот день заканчивали убирать сено.

15 августа - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня:

нельзя ругаться, сквернословить, желать зла - это сулит длительные беды;

запрещено работать в саду и огороде;

нельзя давать в долг продукты - можно накликать голод, но в то же время не следует отказывать в помощи (например, в милостыне);

не стоит давать деньги в долг и брать тоже - к серьезным финансовым потерям;

ни в коем случае нельзя обижать животных - большой грех.

Продолжается Успенский пост, который начался 14 августа. Запрещается бурно веселиться, а тем, кто постится, нельзя употреблять продукты животного происхождения - в этот день разрешена горячая пища с маслом.

Что можно делать 15 августа

Святого архидиакона Стефана молят о прощении грехов и любви к ближним. Также святого Стефана считают покровителем животных, особенно лошадей. В старину их мыли, хорошо кормили и вплетали ленты в гриву.

В этот день можно собирать лекарственные травы - мяту, ромашку, пижму, клевер, божьи слезы. Наши предки плели из них так называемый "Степанов венок", который хранили в доме. Если кто-то из домашних заболевал, из венка брали немного трав и заваривали с ними чай - так прогоняли болезнь.

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