15 августа в церкви отмечают перенесение мощей апостола от семидесяти Стефана. В народном календаре - Степан Сеновал. О традициях и запретах на церковный праздник и приметах этого дня - в материале.
15 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
Святой Стефан жил в I веке, был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами Христа, поэтому его называют архидиаконом. Также он был избран апостолом от семидесяти и наравне с другими апостолами проповедовал в Иерусалиме христианскую веру.
Как-то в одной из своих проповедей он сказал, что "Всевышний не в рукотворных храмах живет". Его слова были восприняты как богохульство - особенно возмутило слово "рукотворный", употреблявшееся в отношении языческих идолов. Поэтому Стефана приговорили к суду. Доселе неизвестно, был он казнен по приговору или забит камнями толпой. Мощи святого обрели лишь спустя 4 века после смерти - 15 августа отмечают перенесение мощей в столицу Византии из Иерусалима. Так как они имеют целебную силу, то частицы мощей быстро разошлись по всему миру.
Святого Стефана почитают 15 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 2 августа.
Народные приметы на 15 августа
По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и в сентябре:
- дождь в этот день - плохая погода будет весь ближайший месяц; а если с утра сухо - следующие 6 недель будет засуха;
- солнечный день выдался - сентябрь будет теплым;
- паук плетет маленькую паутину - к сильному ветру.
В народе 15 августа - праздник Степан Сеновал. В этот день заканчивали убирать сено.
15 августа - что сегодня нельзя делать
Есть несколько запретов этого дня:
- нельзя ругаться, сквернословить, желать зла - это сулит длительные беды;
- запрещено работать в саду и огороде;
- нельзя давать в долг продукты - можно накликать голод, но в то же время не следует отказывать в помощи (например, в милостыне);
- не стоит давать деньги в долг и брать тоже - к серьезным финансовым потерям;
- ни в коем случае нельзя обижать животных - большой грех.
Продолжается Успенский пост, который начался 14 августа. Запрещается бурно веселиться, а тем, кто постится, нельзя употреблять продукты животного происхождения - в этот день разрешена горячая пища с маслом.
Что можно делать 15 августа
Святого архидиакона Стефана молят о прощении грехов и любви к ближним. Также святого Стефана считают покровителем животных, особенно лошадей. В старину их мыли, хорошо кормили и вплетали ленты в гриву.
В этот день можно собирать лекарственные травы - мяту, ромашку, пижму, клевер, божьи слезы. Наши предки плели из них так называемый "Степанов венок", который хранили в доме. Если кто-то из домашних заболевал, из венка брали немного трав и заваривали с ними чай - так прогоняли болезнь.