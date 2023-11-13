Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

14 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. В народном календаре - Филиппов день или Заговенье. Кого почитают по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - в материале.

14 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

14 ноября (27 ноября по старому стилю - день памяти святого Филиппа, одного из двенадцати любимых учеников Иисуса. Согласно писаниям, Филипп был очень образованный человек, посвятил жизнь православию и умел творить чудеса.

Евангелие от Иоанна рассказывает, что Филипп был родом из Вифсаиды. После Вознесения Господня он ушел проповедовать в Галилею, Грецию и другие страны. Как уже говорилось, Филипп имел дар чудотворения. Известен случай, когда святой встретил женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. Еще однажды апостол воскресил мертвого в городе Иераполе Сирийском. Там Филипп как раз проповедовал, но толпа озлобилась на него и потребовала, чтобы он воскресил покойника в похоронной процессии, которая шла мимо.

Видео дня

Еще был случай в Греции: апостола хотели убить иерусалимские книжники, но внезапно ослепли. Благодаря молитве Филиппа большинство из них исцелились и приняли христианство.

Погиб апостол в 87 лет - его и его соратника Варфоломея казнили за проповедь в Иераполе Фригийском (ныне Турция). Апостола и Варфоломея распяли вниз головой, и в этот произошло землетрясение. Перепуганные палачи сняли Варфоломея, а Филиппа не смогли. Святой до самого момента смерти молился за прощение своих мучителей.

На этом месте построили гробницу восьмиугольной формы, в ней находились святые мощи, которые около 560 года перенесли в Рим. Сейчас они лежат в храме Двенадцати Апостолов.

Праздник 14 ноября по старому стилю - день памяти братьев Космы и Дамиана Асийских. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 1 ноября.

Приметы на 14 ноября

По приметам этого дня ориентировались, как скоро наступит зима и какой она будет:

теплый день выдался - и зима такой будет;

листья не опали с деревьев - к долгой и суровой зиме;

грязь и сырость - жди в конце января холода.

В народном календаре 14 ноября - праздник Заговенье, Филиппов день. К этому времени в старину старались закончить все заготовки и закупки на зиму, так как после все заметало снегом, и дороги становились непроходынми.

Что нельзя делать 14 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

грустить и жаловаться на судьбу;

сквернословить, ссориться, скандалить;

чревоугодничать;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день нельзя заниматься уборкой - вместе с мусором и грязной водой из дома можно вынести удачу.

Что можно делать 14 ноября

Апостолу Филиппу молятся избавлении от разных недугов, особенно от глазных болезней, просят помощи в печалях и скорбях.

В Филиппов день отмечают также Заговенье - начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней, до Рождества (25 декабря по новому стилю). На Заговенье старались особо не работать, в этот день принято отдыхать, устраивать богатые застолья и сытно есть - чтобы набраться сил перед грядущим постом.

14 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Филипп, Василий, Анна, Петр, Григорий, Николай, Александр, Федор, Гавриил, Михаил.

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