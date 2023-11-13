14 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. В народном календаре - Филиппов день или Заговенье. Кого почитают по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - в материале.
- 14 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 14 ноября
- Что нельзя делать 14 ноября
- Что можно делать 14 ноября
- 14 ноября - именины сегодня
14 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
14 ноября (27 ноября по старому стилю - день памяти святого Филиппа, одного из двенадцати любимых учеников Иисуса. Согласно писаниям, Филипп был очень образованный человек, посвятил жизнь православию и умел творить чудеса.
Евангелие от Иоанна рассказывает, что Филипп был родом из Вифсаиды. После Вознесения Господня он ушел проповедовать в Галилею, Грецию и другие страны. Как уже говорилось, Филипп имел дар чудотворения. Известен случай, когда святой встретил женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. Еще однажды апостол воскресил мертвого в городе Иераполе Сирийском. Там Филипп как раз проповедовал, но толпа озлобилась на него и потребовала, чтобы он воскресил покойника в похоронной процессии, которая шла мимо.
Еще был случай в Греции: апостола хотели убить иерусалимские книжники, но внезапно ослепли. Благодаря молитве Филиппа большинство из них исцелились и приняли христианство.
Погиб апостол в 87 лет - его и его соратника Варфоломея казнили за проповедь в Иераполе Фригийском (ныне Турция). Апостола и Варфоломея распяли вниз головой, и в этот произошло землетрясение. Перепуганные палачи сняли Варфоломея, а Филиппа не смогли. Святой до самого момента смерти молился за прощение своих мучителей.
На этом месте построили гробницу восьмиугольной формы, в ней находились святые мощи, которые около 560 года перенесли в Рим. Сейчас они лежат в храме Двенадцати Апостолов.
Праздник 14 ноября по старому стилю - день памяти братьев Космы и Дамиана Асийских. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 1 ноября.
Приметы на 14 ноября
По приметам этого дня ориентировались, как скоро наступит зима и какой она будет:
- теплый день выдался - и зима такой будет;
- листья не опали с деревьев - к долгой и суровой зиме;
- грязь и сырость - жди в конце января холода.
В народном календаре 14 ноября - праздник Заговенье, Филиппов день. К этому времени в старину старались закончить все заготовки и закупки на зиму, так как после все заметало снегом, и дороги становились непроходынми.
Что нельзя делать 14 ноября
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- грустить и жаловаться на судьбу;
- сквернословить, ссориться, скандалить;
- чревоугодничать;
- отказывать в помощи.
По народным приметам в этот день нельзя заниматься уборкой - вместе с мусором и грязной водой из дома можно вынести удачу.
Что можно делать 14 ноября
Апостолу Филиппу молятся избавлении от разных недугов, особенно от глазных болезней, просят помощи в печалях и скорбях.
В Филиппов день отмечают также Заговенье - начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней, до Рождества (25 декабря по новому стилю). На Заговенье старались особо не работать, в этот день принято отдыхать, устраивать богатые застолья и сытно есть - чтобы набраться сил перед грядущим постом.
14 ноября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Филипп, Василий, Анна, Петр, Григорий, Николай, Александр, Федор, Гавриил, Михаил.