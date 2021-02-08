8 февраля - 39-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 326 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 января Юлианского календаря.

Какой праздник 8 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День предложения руки и сердца, День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией, День юного героя-антифашиста.

В США - День бойскаутов, День штата Айова, День футбольного похмелья, День очистки компьютера, День «Смейся и богатей», День воздушных змеев, День оперы, День пирожных из черной патоки, в Канаде - День семьи, в Шотландии - «Овсяный» понедельник, в Конго - День молодежи, в Польше - День пенитенциарной службы, в Словении - День словенской культуры.

Памятные даты 8 февраля, годовщины и события

Читайте такжеДень Валентина 2021: когда отмечают, история и традиции праздника влюбленныхВ 1587 году в этот день королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

В 1672 году Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставший основой классической механики, сделал доклад о теории природы света и цвета.

В 1816 году в Шотландии, в графстве Абердиншир, впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака. Это произошло при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски. Полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный бросаться на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле. Такие факты применения собак в работе полиции имели место в Германии, Англии и Франции. Кстати, в Британии во второй половине 19 века для борьбы с преступниками была выведена новая порода служебной собаки – бульмастиф, отличавшаяся свирепым характером. В Германии первой полицейской собакой считается ротвейлер, который зарекомендовал себя как великолепный поисковик. Не менее охотно немецкие полицейские использовали в своей работе еще одну породу – доберманов.

В 1838 году Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Американский художник и первый президент Национальной академии рисования, возвращаясь из Европы, где занимался изучением творчества великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит и о его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Он загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Десять лет он занимался этой темой. И успех пришел.

В 1879 году на заседании Канадского королевского института Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени.

В 1910 году в США была основана организация бойскаутов - «Boy Scouts of America». Слово скаут («scou») переводится с английского как «разведчик». Именно по примеру этого движения в СССР была основана пионерия.

В 1924 году в США в штате Невада по инициативе тюремного стоматолога Тернера впервые для казни преступника была применена газовая камера.

В 1956 году в Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса «Рутмастер», ставшего символом столицы Британии и самым узнаваемым автобусом в мире. За долгие годы вокруг «Рутмастеров» сформировалась целая культура. Например, первый ряд сидений на верхнем этаже считался «уголком влюбленных». Многие кондукторы, кроме исполнения своих основных обязанностей, зачастую развлекали пассажиров шутками, что создавало особую дружелюбную атмосферу. К тому же, они помогали входить и выходить из автобуса пожилым лицам и пассажирам-инвалидам, чем, по мнению жителей столицы Британии, сводилось на нет неудобство автобуса для таких пассажиров. В 2003 году было принято решение о прекращении работы этой модели автобусов, на то время на ходу было около 550 машин. Списанные «Рутмастеры» не сдаются на лом, а продаются всем желающим, цена автобуса для сторонних покупателей составляет около десяти тысяч фунтов стерлингов. Пять автобусов пополнили экспозицию лондонского музея общественного транспорта. Многие из этих автобусов вернулись на улицы Лондона, но теперь они возят туристов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственным, его назвали «Федор Поминальник». Считается, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, в которых раньше жили. Поэтому в этот день стоит пойти в церковь и помолиться за усопших.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя грешить, как и в любой другой день. Но именно сегодня каждое ваше плохое дело будет считаться за три. Особенно это коснется невыполненных обещаний. Не стоит мести или мыть пол - выметете удачу и здоровье, лучше вообще ничего не убирать и не выбрасывать.

Приметы на 8 февраля

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- безветренная и ясная погода – скоро придет весна;

- метель - зиме еще долго быть.

8 февраля именины

Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана и Давида.

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Автор: Нана Черная