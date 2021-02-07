7 февраля - 38-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 327 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 января Юлианского календаря.

Какой праздник 7 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения огнетушителя, День полетов на луну, День числа Эйлера («e» Day).

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В США - День феттучини «Альфредо», День борьбы с ВИЧ и СПИДом среди афроамериканцев, День розы, День «Помашите рукой соседу», День балета, День периодической таблицы, День отправки открыток друзьям, в Британии - День пудинга, в Японии - День северных территорий, в Индии - День поста духовных практик «Шат-тила Экадаши», в Гренаде - День независимости, в Ирландии - День святого Мэла.

Памятные даты 7 февраля, годовщины и события

В этот день в 1301 году Эдуард Карнарвонский стал первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына - будущего короля Эдуарда II, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».

В 1795 году Порт Хаджибей был переименован в Одессу.

7 февраля считается днем рождения огнетушителя. В 1863 году это изобретение было запатентовано в штате Вирджиния инженером Аланом Креем. Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется 17 веком. Самым первым огнетушителем считается тот, который был создан в Англии в 19 веке. Для его наполнения тоже использовали воду.

В 1907 году в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании Национальный союз женских обществ организовал в Лондоне массовое шествие, вошедшее в историю как «Марш грязи». Более трех тысяч женщин, отвоевывая свои права, шли в холод и дождь по разбитым улицам столицы Британии - по Гайд-парку до Эксетер-Холла.

В 1998 году в северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла погибли более 4500 человек.

В 1998 году состязания сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр. Сноуборд - скоростной спуск с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде – сноуборде, монолыже с окантовкой, имеющей крепление для ног. Спускаясь с горы, спортсмены выполняют различные акробатические элементы. Первое подобие сноуборда изобрел австриец Джек Буртшеет: в 1929 году он вырезал доску для катания из фанеры. Официально же основоположником сноубординга считается американец Том Симс. В 1963 году он начал кататься с гор на доске от скейтборда, а потом, усовершенствовав свое изобретение, стал первым в истории производителем сноубордов под маркой SIMS Snowboards. Изначально спортсмены держались за веревку, закрепленную на передней стороне доски. Позднее веревку заменили крепления, изменилась и сама форма сноуборда - он принял искривленный к центру вид. В отличие от горных лыж, сноуборд развивает меньшую скорость (100 километров в час против 150 километров в час), он легче в освоении и проще в управлении. Еще одна тонкость: сноубордисты стоят на доске не лицом, а боком относительно направления движения. Самыми успешными олимпийцами-сноубордистами за всю историю Олимпийских игр этого вида были представители Швейцарии и США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 февраля чтит память святого Григория Богослова.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя хвастаться успехами – сглазите. Еще нельзя ссориться и скандалить.

Приметы на 7 февраля

Читайте такжеКогда Сретение Господне 2021: дата и история важного праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- выпало много снега - скоро придет весна;

- громко щебечут птицы – к сильным морозам;

- висят длинные сосульки – к потеплению.

7 февраля именины

Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра и Виталия.

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Автор: Нана Черная