6 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 июля – 187-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 178 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 6 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день поцелуя и День рождения доллара.

В США - День обеда с вашим веб-мастером, День жареной курицы, в Казахстане - День столицы, в Перу - День учителя, в Малави - День независимости, в Чили - День посадки деревьев, в Финляндии - Праздник Лета и Поэзии или День Эйно Лейно, в Южном Судане - День матери, в Таиланде - Начало буддийского поста, «Кхао Панса», в Чехии - День памяти Яна Гуса, в Испании - Фестиваль Сан-Фермин, на Коморских островах - День независимости, в Литве - День государственности, в Гайане - День Карибского сообщества.

Памятные даты 6 июля, годовщины и события

В 1785 году по предложению Томаса Джефферсона Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны является доллар. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят дизайн, предложенный русским эмигрантом – художником и теософом Сергеем Макроновским.

Читайте такжеДень поцелуя: история праздника, лучшие поздравления в картинках и стихах6 июля 1885 года во Франции впервые вакцина против бешенства была испытана на человеке. До этого времени бешенство было неизлечимой болезнью. История такова - 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, сельский врач посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, но у Пастера не было лицензии, и лечить ребенка он не имел права. Но без его помощи ребенок бы умер. Поэтому ученый решился – в течение 10 часов он вводил сильные дозы сыворотки ребенку. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого.

6 июля 1928 года в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1952 году в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвиджа до Нью-Кросса. В конце пути вагон, которым управлял заместитель директора Управления лондонского транспорта, вышел из строя и был взят на буксир вызванным на помощь вагоном-«пенсионером».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 июля чтит память мученицы Агриппины Римляныни. Другие названия праздника: «Канун Иванова дня», «Ивановские ночи», «Лютые коренья», «Обетная каша». Еще день назвали Купальницей и все потому, что в давние времена возник обычай 6 июля массово купаться в водоемах. У наших предков наложились этот праздник и Ивана Купала, поэтому многие приметы и поверья совпадают. На Агриппину умываются росой. В этот день на окна и на порог клали крапиву, чтобы нечистая сила не проникла в дом.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя оставаться в одиночестве, потому что нечисть очень активна. Поэтому проводите время в компании или с семьей. Не одалживайте деньги, они к вам больше не вернутся. А если нашли на улице деньги или что-то ценное, не берите, это происки нечисти.

Приметы на 6 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- муравьи спешат спрятаться в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой;

- не слышно соловьиных трелей – пора готовиться к сбору ячменя.

6 июля именины

Именины у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра и Александра.

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