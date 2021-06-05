5 июня - 156-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 209 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 5 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день очистки водоемов, День черепашьих гонок, День персонального компьютера Apple, Праздник популярных заблуждений, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом, Всемирный день против видовой дискриминации, День монгольфьера.

В США - День паркура, День семейного отдыха, День монгольфьера, День тренера по подбадриванию, День степей, День «Научитесь грести», День тропинок, День рисунков, День позитивных отношений, День черного медведя, День сосиски в ролле, День ананаса, День кетчупа, Пряничный день, День вегетарианского бутерброда, в Болгарии - Фестиваль роз, в Новой Зеландии - День посадки деревьев, в Дании - День отца, в Канаде - День здоровья и фитнеса, в Казахстане - День эколога, в Румынии - День учителя, на Сейшельских Островах - День освобождения, в Британии - Фестиваль трубочистов Рочестера, в Азербайджане - День работников водного хозяйства и мелиорации (День мелиоратора), в Экваториальной Гвинее - День президента, в Малайзии - День рождения короля Янг ди-Пертуан Агонга, в Дании, Фарере - День Конституции.

Памятные даты 5 июня, годовщины и события

В 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат - воздушный шар. Он был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Высота шара составила 15 метров, объем - 2200 кубических метров, а весил он более 200 кг. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров. Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд пролетели на нем почти полчаса. В 1906 году были устроены первые воздухоплавательные состязания на кубок, организованный американским магнатом Гордоном Беннетом.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц летаВ 1799 году немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э.Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке. Материалы экспедиции вошли в 30-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 годах».

В 1940 году в США были продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».

В 1957 году исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер инициировал перед АМА проверку спортсменов на допинг.

В 1968 году после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующий день. Пострадали еще пять человек. Убийца Серхан Бишара был сразу же схвачен. 24-летний палестинско-иорданский иммигрант был осужден к пожизненному заключению. Адвокаты Серхана опубликовали заявления, утверждая, что имеют доказательства того, что его подставили. Но суд рассматривать эту версию отказался. Тело Кеннеди покоилось в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке в течение двух дней; похоронная месса состоялась 8 июня. Тело было предано земле рядом с его братом Джоном на Арлингтонском национальном кладбище. Его смерть инициировала начало защиты кандидатов в президенты со стороны Секретной службы Соединенных Штатов.

В 1977 году 5 июня в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

В 1981 году американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями М.Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека, - AIDS, синдром приобретенного иммунодефицита. В 1983 году французские ученые под руководством профессора Монтанье в институте Пастера впервые выделили из лимфатического узла больного вирус, вызывающий эту болезнь. В следующем году такой же вирус удалось выделить ученым Института вирусологии человека Мэрилендского университета (США). В 1987 году Всемирная организация здравоохранения приняла его единое название – «вирус иммунодефицита человека» - ВИЧ. Были установлены и пути заражения ВИЧ: половой, который является доминирующим, внутривенный и передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку. Бурный рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 года. СПИД – конечную стадию развития ВИЧ-инфекции назвали «Чумой 20 века», но она перекочевала и на просторы 21 века. Украина занимает лидирующее место в Европе по заболеваемости ВИЧ.

В 2009 году суд Калифорнии вынес смертный приговор 38-летнему Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов, вследствие которых погибли 5 человек - пожарные, пытавшиеся спасти от огня сельский дом. Ойлер не прекратил жечь леса, даже когда узнал о гибели людей. Свыше 10 тысяч человек тогда пришли на похороны пожарных, одному из которых не было еще и тридцати. По словам судьи Чарльза Моргана, Ойлер «задался целью ввергнуть округ в хаос» и устраивал пожары все более продуманно и изощренно. В 17 случаях из 20 он использовал зажигательную смесь. Лесные пожары в Калифорнии происходят практически каждую осень, причиняя миллиардный ущерб. Основной их причиной является сухой и жаркий климат, однако власти и общественность уверены, что тут не обходится без злого умысла.

В 2010 году в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 июня чтит память епископа Леонтия (Левона). Этот день называли Конопляником, поскольку на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве разбрасывали скорлупу по полю. Коноплю почитали в народе: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали его в народной медицине.

Что сегодня нельзя делать

День – тяжелый. Будьте особо осторожны - вас могут обмануть.

Приметы на 5 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман - вскоре будет ненастье;

- рябина буйно цветет - к хорошему урожаю конопли.

- много мошек и комаров - к сухой и теплой погоде;

- появилось много оводов - урожай будет богатым.

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Автор: Нана Черная