29 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

29 мая – 149-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 216 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 29 мая 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день здорового пищеварения, День конца средневековья и Международный день миротворцев ООН.

Читайте такжеПетров пост 2020: когда начинается и заканчивается, что запрещено естьВ США празднуют День компостирования отходов, День скрепки, День бисквита, День петуха с вином, в Доминикане - День матери, в Британии - День чернильного орешка, в Индонезии - День пожилых людей, в Турции - День взятия Стамбула, в Туркменистане - День работников органов внутренних дел, в Украине - День топографической службы, в Швеции - День ветеранов, в Кыргызстане - День вооруженных сил, в Аргентине - День армии, в Нигерии - День демократии, в Польше - День ветеранов военной службы за рубежом.

Памятные даты 29 мая, годовщины и события

В 1660 году произошла Реставрация правления Стюартов в Англии. Карл II в день своего тридцатилетия триумфально вернулся в Лондон и был провозглашен королем.

В 1802 году физик и основоположник электрометаллургии академик В.Петров открыл явление электрической дуги.

В 1825 году в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

В 1832 году в Канаде официально был открыт канал Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио.

В 1900 году компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Позднее так станут называть все эскалаторы.

В 1910 году состоялось состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 тысяч долларов.

В 1911 году верховный суд США постановил искусственно разделить крупнейшую в Америке табачную компанию «Американ Тобакко», признанную монополией.

В 1919 году наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

В 1922 году верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, поэтому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

Читайте такжеВыходные и праздники в июне: сколько будем отдыхатьВ 1953 году в этот день состоялось первое восхождение на Эверест новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Норгея Тенцинга - 8848 метров над уровнем моря. Джомолунгма – «Мать - богиня мира» – так называют ее жители Тибета, «Властелин мира» - так ее называют непальцы. Это – гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Она привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест, именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт тринадцати неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев и водрузили там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через четыре дня – 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы Второй. Королева удостоила Хиллари рыцарского звания и титула «сэр». Шерп Тэнцинг Норгей, который не был гражданином британского Содружества, получил от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале, а в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала.

В 1959 году верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

В 1965 году был основан Донецкий национальный университет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, игумена. В народе день назвали Федора Житника, так как день считался последним благоприятным днем для посева жита и хлебных злаков: ячменя, пшеницы, ржи и овса. Вечером, когда крестьяне возвращались с сева, на столах их ждали традиционные для этого дня кушанья: ячменные квас и пиво, различные каши (ячневая, пшенная, манная, пшеничная), пироги из ржаной муки. Считалось, что в этот день просто необходимо отведать пищу, в которой есть жито, тогда и засеянное на Житника поле принесет богатый урожай. Травницы и знахари собирали на Федора Житника рябиновый цвет. Затем его использовали в приготовлении различных отваров и зелий.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя неуважительно относиться к земле.

Приметы на 29 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- зацвела рябина – установится тепло, холодов уже не будет;

- дождь и слышно кваканье лягушек - погода скоро наладится;

- гром - будет хороший урожай зерна;

- ласточки на гнезда садятся – июнь будет жарким, если птицы продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.

29 мая именины

Именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра и Николая.

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