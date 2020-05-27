27 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

27 мая – 147-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 218 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 27 мая 2020

В этот день мир отмечает День смелых решений, День изобретения шпрот и Всемирный день рассеянного склероза.

Читайте такжеВознесение Господне 2020: дата праздника, что можно и запрещено делатьВ Нигерии празднуют День детей, в Кыргызстане - День библиотек, в Боливии - День матери, в США - День итальянский говядины, в Гваделупе, Сен-Мартене - День отмены рабства, в Никарагуа - День вооруженных сил, в Польше - День территориального самоуправления.

Памятные даты 27 мая, годовщины и события

В 1647 году в штате Массачусетс была казнена путем повешенья первая выявленная «ведьма» - Ача Янг.

В 1679 году в Англии был принят Habeas Corpus Act - акт о гарантиях прав личности.

В 1753 году было завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

В 1821 году была основана Николаевская астрономическая обсерватория.

В 1831 году в Новой Мексике исследователь Дикого Запада Дж. Смит был убит своими индейскими спутниками.

В 1895 году английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

В 1900 году на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

Читайте такжеДень Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 годуВ 1926 году в городке Ганнибал (шт. Миссури) был воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру - главным героям романов Марка Твена.

В 1930 году Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» - скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки обертки для пищи. В 1932 году Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило ее использование. Но на этом усовершенствования не закончились. На сегодняшний день в семействе скотчей более 900 наименований.

В 1931 году состоялся первый в мире полет человека на стратостате, его совершили швейцарские ученые О. Пикар и П. Кипфер.

В 1937 году в Сан-Франциско был торжественно открыт мост «Золотые ворота». Он соединяет город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Мост «Золотые ворота» был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. Сейчас лидер в этой сфере – мост Акаси-Кайке в Японии через пролив Акаси. Он знаменит тем, что имеет самый большой пролет в мире - длина основного 1991 метр. Пилоны моста имеют высоту 298 метров.

В 1971 году в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч легендарного вратаря Льва Яшина.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 мая чтит память мученика Исидора Хиосского. С этого периода переставали дуть северные холодные ветра - «сиверы», поэтому люди и прозвали праздник «Бокогреем». Еще день в народе называют Сидор Огуречник. Считалось, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми внутри и не закиснут. Еще на Сидора читали специальные заговоры на богатство. А если при виде первой ласточки умыться молоком, то молодость и красота сохранятся надолго.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ссориться с ближними, тяжело работать и выпивать.

Приметы на 27 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- холодная погода – лето тоже будет холодным;

- пасмурно – урожай будет скудным;

- ласточки прилетели – год будет урожайным;

- ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

27 мая именины

Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана.

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