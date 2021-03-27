27 марта - 86-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 279 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 27 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Час Земли, Международный день виски, Всемирный день театра, Международный день медицинского советника.

В Японии - Праздник цветения сакуры, во Франции - День сыра, в США - День брата и сестры, Фестиваль цветущей вишни, День виагры, День каракулей, День причудливых названий песен, День испанской паэльи, День обмена, День Джо, День «Отведи своих родителей на детскую площадку», в Мьянме - День вооруженных сил, в Анголе - День победы.

Памятные даты 27 марта, годовщины и события

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В 1513 году Хуан Понсе де Леон - испанский конкистадор с титулом аделантадо, который основал первое европейское поселение на Пуэрто-Рико - во время поисков источника вечной молодости открыл Флориду.

В 1841 году в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге, сконструированная Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около 8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места. Машина была определена для работы на один из участков Нью-Йорка, однако через некоторое время ее признали слишком тяжелой. К тому же вместо того, чтоб тушить пожары, она сама изрыгала искры из выхлопного отверстия.

В начале 20 века преподаватель бакинской гимназии А.Г.Лоран предложил новое средство тушения - огнегасительную химическую пену, генерируемую в огнетушителе. Патент на эти изобретения Лоран получил в 1902 году.

В 1854 году в США Абрахамом Гесснером был запатентован керосин.

В 1860 году житель Нью-Йорка М.Бирн запатентовал штопор.

В 1878 году крестьянин Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рельсами» - первый в мире гусеничный трактор.

В 1893 году начала работу первая в мире телефонная компания «Bell Telephone Company», основанная Александром Беллом. Кстати, 7 марта 1876 года в США инженер и изобретатель Александр Грэхем Белл получил патент на аппарат для передачи звуков на расстоянии под названием «усовершенствованная модель телеграфа». Так у человечества появился телефон.

В 1928 году в Голландии была выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

В 1964 году произошло землетрясение на Аляске, погибли 118 человек.

В 1990 году в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса. Это - первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. У входа в музей посетителей встречает полицейский, он перепоручает их девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. Они продают билеты. Также гостей приглашают посетить крошечный ресторан «Миссис Хадсон», специализирующийся на блюдах викторианской эпохи. Квартира великого сыщика отличается мизерными размерами и полным соответствием обстановки книгам Артура Конан Дойла. Холмс и Ватсон располагали двумя маленькими комнатушками-спальнями и гостиной – чуть побольше спален. В этих комнатах разместили и сифон, и несгораемый шкаф. В квартире есть и уголок химии, и сосновый стол, изъеденный реактивами. На полках стоят пухлые альбомы с вырезками и справочники, а на стенах развешаны малопонятные диаграммы. Кстати, в 1999 году там же в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт и памятник Шерлоку Холмсу.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 марта чтит память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. Другие названия праздника «День Венедикта», «Венедикт», «Федор Скотник». В этот день почитали домашних животных и скот.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя смотреть в зеркало, чтобы не накликать беду, а также работать с острыми предметами, оружием. Еще нельзя ходить на охоту.

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Автор: Нана Черная